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沈延盛：癌症慢病化 翻轉照護思維

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛。記者胡經周／攝影
健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛。記者胡經周／攝影

隨著醫療科技快速進步，癌症從「絕症」逐漸變成可長期控制的「慢性病」。健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛指出，當癌症不再只是「治癒或死亡」的二分選擇，而是進入長期共存的新階段，醫療照護與風險管理思維也須全面翻轉。

沈延盛說，癌症慢病化也帶來新的挑戰，當「抗癌」變成一場長跑，患者須面對的不僅是疾病本身，更包括生理、經濟與心理等三大層面長期風險：首先，在生理與醫療風險方面，長期治療可能造成心血管、肝腎等器官慢性損傷，癌症患者也需終身追蹤，即使超過5年存活期仍有復發風險。

其次，經濟負擔成為許多家庭難以承受之重。沈延盛以免疫治療為例，每年費用動輒高達200萬至300萬元，加上基因檢測、定期檢查與長期用藥，累積支出驚人。

第三則是心理與社會層面的挑戰，長期治療易引發「抗癌疲勞」，患者可能出現焦慮、憂鬱等情緒問題，當重返職場，也可能面臨體力不足或社會標籤壓力。

面對這場「抗癌長期戰」，沈延盛提出全方位風險管理策略，包括精準醫療的導入，可提前掌握腫瘤特性與復發風險。在生活管理方面，規律運動搭配抗發炎飲食與體重控制，有助降低再發風險，而心理支持與社區照護體系、智慧醫療的運用也十分重要。

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