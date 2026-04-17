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林莉茹：擴大篩檢揪出早期病變

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署副署長林莉茹。記者胡經周／攝影
國健署副署長林莉茹。記者胡經周／攝影

根據衛福部最新數據，癌症已連續43年高居國人十大死因之首，每年約有13萬8千人罹癌、約5.4萬人死於癌症，平均每3分48秒就有1人確診。國健署副署長林莉茹說，政府正透過擴大篩檢與精準醫療雙軌並進，目標2030年癌症標準化死亡率降三分之一。

整體來看，癌症發生率呈波動上升，死亡率則從過去每10萬人142.8人下降至113.3人。

癌症「早期與晚期」的存活差距極大，林莉茹以大腸癌為例，第0期5年存活率高達91%，但第4期僅剩16%；肺癌更從近100%暴跌至14%。目前整體癌症5年存活率為6成，「早期發現」是關鍵，這也成為政策核心，透過篩檢，揪出早期及癌前病變，治療成功率最高、花費相對少，還能阻止癌細胞擴散，降低死亡風險。

政府已提供六大實證篩檢工具，包括子宮頸抹片、乳房攝影、糞便潛血、大腸鏡、口腔檢查及低劑量電腦斷層（LDCT），其效果顯著。進一步分析，接受篩檢者，早期癌症比例明顯較高，例如子宮頸癌可達86%，遠高於未篩檢者的35%。

另外，國健署也積極導入「主動追陽」機制，協助依民眾就醫意願妥適安排。陽追率從111年81.6%提升至114年86.5%，補強「篩檢後未確診」問題，讓癌症防治從被動治療轉向主動攔截。

癌症 衛福部 國健署

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