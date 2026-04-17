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陳亮妤：研擬放寬基因定序癌別

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
健保署署長陳亮妤。記者林俊良／攝影
健保署署長陳亮妤。記者林俊良／攝影

我國實施六癌公費篩檢，目前政府正致力提升癌症新藥可近性。衛福部健保署署長陳亮妤首度公布各家醫院癌症治療成效比較，其中肺癌治療成效差距最大，她強調，降低癌症死亡率須篩檢、治療雙管齊下，健保署也研擬放寬基因定序癌別，以電子病歷加速用藥審查，盼提升治療成效。

陳亮妤說，女性乳癌標準化發生率翻倍成長，由每10萬人中40人上升至每10萬人中91.2人，肺癌發生率呈持平略升，其餘攝護腺癌、肝癌等也呈上升趨勢。對此，衛福部祭出公費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，病人確診期別為第4期者超過4成，仍有改善空間。

健保署統計，收治病人數超過100人的各家醫院，5年存活率最高與最低相差甚鉅。陳亮妤指出，以肺癌為例，5年存活率差距可達41.8%，差異最大，乳癌則差距最小約10%，這可能是因醫院的設備及收案母數不多，在統計上不穩定，因此，目前健保署仍持續監控中。

陳亮妤說，健保署2024年部分給付癌症次世代基因定序（NGS），助醫師精準用藥，現行共給付12種癌症NGS檢測，另有7類癌症給付單基因檢測，預計今年下半年將擴充給付癌別；為加速病友用藥，健保署推動癌藥事前審查採電子病歷FHIR格式，可讓審查時間從書面審查2至3周，縮短至半天。

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