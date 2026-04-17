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熊昭：用大數據找出致病原因

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
國衛院名譽研究員熊昭。記者林俊良／攝影
國衛院名譽研究員熊昭。記者林俊良／攝影

「預防的第一步，是找出致病原因。」國家衛生研究院名譽研究員熊昭指出，現代癌症防治核心第一是「預防」，透過釐清致病因子建立預測模型，針對高風險群進行相關篩檢；第二則是「治療」，藉由找出癌症的驅動基因，研發標靶藥物落實精準醫療。

熊昭提到，台灣過去追蹤逾2萬名公務員，證實B肝帶原者罹患肝癌風險是非帶原者的223倍。基於此實證，台灣於1984年實施全國新生兒B肝疫苗接種，使兒童肝癌發病率下降逾半，成為全球首個「疫苗防癌」的成功範例。現透過次世代定序（NGS）掌握「驅動基因」，協助病患精準配對標靶藥物，健保更已於2024年納入給付，惠及十幾種癌症。

針對東亞不吸菸女性，國衛院更開發「肺癌風險計算器」，結合TALENT研究成果，證實具家族史等高風險者進行低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢出2.6%，其中近97%為早期病例，成功推動國家公費篩檢政策落地。

熊昭表示，面對AI浪潮台灣正利用覆蓋率99%的健保資料庫，推動「聯邦式學習（Federated Learning）」，落實「資料不離院、共享AI模型」。各醫療機構能在不挪動病歷原始檔的前提下，同步訓練出更精確的診斷工具，在保障隱私與民眾信任的同時，讓健康大數據成為守護全民健康的精準利器。

癌症 肺癌 台灣

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