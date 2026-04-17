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智慧抗癌…AI醫療 以愛守護

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
「2026癌症論壇 AI智慧抗癌 溫暖同行」兩天議程上午揭幕，與會專家一同合影。記者林俊良／攝影
「2026癌症論壇 AI智慧抗癌 溫暖同行」兩天議程上午揭幕，與會專家一同合影。記者林俊良／攝影

癌症連續43年高居國人死因首位，隨醫療科技進展，病人治療存活延長，民眾關心重點從疾病治療，延伸至早期發現，及提升癌後生活品質。聯合報與國家衛生研究院共同舉辦「2026癌症論壇 AI智慧抗癌」，立法委員王正旭指出，藥物治療讓癌症5年存活率顯著提升至6成，「癌症慢性病化，需善用科技，達到早期介入，治療個人化目標」。

王正旭指出，癌症仍是我國死因首位，不過，據衛福部國健署癌症登記資料，因政府推動癌症篩檢政策，及醫療科技進展等原因，癌症診斷時間提前，藥物進步讓治療成效提升，面對癌症慢性病化，應善用科技，協助罹癌者落實疾病管理，他將善盡監督者角色，持續關注癌症防治法制及資源配置，支持癌症研究、新藥基金，讓病人及家屬獲得更有尊嚴及溫度的照顧。

AI提升癌症診斷、治療效率，但癌友在脆弱時刻，仍需由溫暖的手接住。圖／123RF
AI提升癌症診斷、治療效率，但癌友在脆弱時刻，仍需由溫暖的手接住。圖／123RF

中研院院士陳建仁說，隨癌症及早發現、及時治療，已成為可平常心面對，用心照顧的疾病，未來應善用科技力量，結合數據治理、AI應用，讓癌症治療貼近病友需要，早期照顧到身心復健，給予溫暖的支持，朝健康台灣願景前進，政府已擴大公費篩檢、強化新藥可近性，國衛院則持續推動生物資料庫，大數據平台建置，讓癌症醫療從一體適用，進到量身打造。

國衛院院長司徒惠康指出，癌症治療方式推陳出新，從早年的化學治療、標靶治療，至近十多年免疫治療成為治癌趨勢，不過，癌症患者數目並未減少，美國癌症研究協會統計，2040年全球癌症患者數量將達2800萬人之多，且死亡率與2020年相比，未顯著下降，為此，防癌必須「全方位思考」，以數據推估防治癌症，並關注癌友家庭及社會支持系統。

聯合報社長游美月指出，令癌友恐懼的不僅是病痛，資訊混亂更讓人不安，聯合報將艱澀醫療內容轉譯為民眾讀得懂的資訊，盼在資訊爆炸時代，正確、易懂的資訊，成為病友第一道處方箋；AI提升癌症診斷、治療效率，但癌友在脆弱時刻，仍需由溫暖的手接住，聯合報將持續倡議，病人治療同時兼顧工作及生活，讓病友不僅追求「存活率」，也能追求「生活率」。

AI 癌症 衛福部

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癌症連續43年高居國人死因首位，隨醫療科技進展，病人治療存活延長，民眾關心重點從疾病治療，延伸至早期發現，及提升癌後生活品質。聯合報與國家衛生研究院共同舉辦「2026癌症論壇 AI智慧抗癌」，立法委員王正旭指出，藥物治療讓癌症5年存活率顯著提升至6成，「癌症慢性病化，需善用科技，達到早期介入，治療個人化目標」。

精準治癌 掌握關鍵密碼

國家衛生研究院查岱龍所長表示，膀胱癌患者須警惕無痛性血尿，建議儘早就醫。新治療指引結合術前化療與免疫治療，讓患者5年存活率可達71%。同時，專家提及其他癌症的最新治療策略，強調精準醫療的重要性。

資訊爆炸 抗癌更需智慧

知名主持人沈玉琳不改詼諧本色，回憶發病初期，他常感到前所未有的疲累，走五步路就得大口喘氣。當時以為是自律神經失調，甚至跑去身心科求診，在醫師的警覺下，他被送到三總，發現血紅素數值竟已降到驚人的2.6，遠低於正常值13至18，白血球數值達22萬，確診為白血病。

吳漢章：AI醫療落地須系統整合

台生科暨台智雲總經理吳漢章指出，AI在癌症診斷與照護中已演化出四個不可或缺的角色。首先是「早期偵測」，目前最成熟的應用是AI內視鏡，能協助偵測與分類息肉，實測顯示能幫助診斷提升約15%的偵測率；其次是「精準判讀」，透過3D影像重建與自動標註系統，協助醫師進行更快速、精確的尺寸量測與處理。

林莉茹：擴大篩檢揪出早期病變

根據衛福部最新數據，癌症已連續43年高居國人十大死因之首，每年約有13萬8千人罹癌、約5.4萬人死於癌症，平均每3分48秒就有1人確診。國健署副署長林莉茹說，政府正透過擴大篩檢與精準醫療雙軌並進，目標2030年癌症標準化死亡率降三分之一。

陳亮妤：研擬放寬基因定序癌別

我國實施六癌公費篩檢，目前政府正致力提升癌症新藥可近性。衛福部健保署署長陳亮妤首度公布各家醫院癌症治療成效比較，其中肺癌治療成效差距最大，她強調，降低癌症死亡率須篩檢、治療雙管齊下，健保署也研擬放寬基因定序癌別，以電子病歷加速用藥審查，盼提升治療成效。

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