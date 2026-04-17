智慧抗癌…AI醫療 以愛守護

癌症連續43年高居國人死因首位，隨醫療科技進展，病人治療存活延長，民眾關心重點從疾病治療，延伸至早期發現，及提升癌後生活品質。聯合報與國家衛生研究院共同舉辦「2026癌症論壇 AI智慧抗癌」，立法委員王正旭指出，藥物治療讓癌症5年存活率顯著提升至6成，「癌症慢性病化，需善用科技，達到早期介入，治療個人化目標」。

王正旭指出，癌症仍是我國死因首位，不過，據衛福部國健署癌症登記資料，因政府推動癌症篩檢政策，及醫療科技進展等原因，癌症診斷時間提前，藥物進步讓治療成效提升，面對癌症慢性病化，應善用科技，協助罹癌者落實疾病管理，他將善盡監督者角色，持續關注癌症防治法制及資源配置，支持癌症研究、新藥基金，讓病人及家屬獲得更有尊嚴及溫度的照顧。

AI提升癌症診斷、治療效率，但癌友在脆弱時刻，仍需由溫暖的手接住。圖／123RF

中研院院士陳建仁說，隨癌症及早發現、及時治療，已成為可平常心面對，用心照顧的疾病，未來應善用科技力量，結合數據治理、AI應用，讓癌症治療貼近病友需要，早期照顧到身心復健，給予溫暖的支持，朝健康台灣願景前進，政府已擴大公費篩檢、強化新藥可近性，國衛院則持續推動生物資料庫，大數據平台建置，讓癌症醫療從一體適用，進到量身打造。

國衛院院長司徒惠康指出，癌症治療方式推陳出新，從早年的化學治療、標靶治療，至近十多年免疫治療成為治癌趨勢，不過，癌症患者數目並未減少，美國癌症研究協會統計，2040年全球癌症患者數量將達2800萬人之多，且死亡率與2020年相比，未顯著下降，為此，防癌必須「全方位思考」，以數據推估防治癌症，並關注癌友家庭及社會支持系統。

聯合報社長游美月指出，令癌友恐懼的不僅是病痛，資訊混亂更讓人不安，聯合報將艱澀醫療內容轉譯為民眾讀得懂的資訊，盼在資訊爆炸時代，正確、易懂的資訊，成為病友第一道處方箋；AI提升癌症診斷、治療效率，但癌友在脆弱時刻，仍需由溫暖的手接住，聯合報將持續倡議，病人治療同時兼顧工作及生活，讓病友不僅追求「存活率」，也能追求「生活率」。