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機車自撞事故增 竹縣盤點出59處自撞熱點 全面檢核將改善

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
根據交通部道安統計，十年來事故數量增加近5成，凸顯道路安全與交通管理仍面臨嚴峻挑戰。記者郭政芬／攝影
根據交通部道安統計，十年來事故數量增加近5成，凸顯道路安全與交通管理仍面臨嚴峻挑戰。記者郭政芬／攝影

根據交通部道安統計，十年來事故數量增加近5成，凸顯道路安全與交通管理仍面臨嚴峻挑戰。新竹縣政府也發現此問題，去年盤點全縣59處自撞事故熱點，今年確認所有熱點已完成檢核，後續將陸續排入改善項目。未來也將透過新建置的「碰撞構圖平台」，系統化追蹤、監測各地點改善前後的事故數，確保改善的成效。

新竹縣政府交通處長姜禮仙表示，去年中各鄉鎮盤點共提出59處自撞事故熱點，其中約3成與電線桿等路側障礙設施有關。這些設施多由台電設置，並依附在道路範圍內，部分偏遠路段因缺乏其他防護措施，一旦車輛失控，容易直接撞擊固定設施。

他指出，新竹縣政府已正式行文中央相關部會與台電公司，反映自撞電桿事故的嚴重性，並提出多項改善方向，包括強化道路照明、增設或更新電線桿反光標示，以及檢視路側突出物如變電箱等設施。未來若評估電線桿設置確實影響交通安全，縣府也將積極協調台電進行評估，研議是否有遷移或調整設置位置的可能性，以降低自撞風險。

「提升交通安全不應將責任全推給駕駛人，道路設計也應具備『容錯』機制，即使發生失控碰撞，也不至於付出生命代價。」姜禮仙表示，交通事故中約12%為自撞或自摔事故，而死亡事故中超3成與自撞或自摔有關，顯示這類事故的嚴重程度明顯偏高，已成為交通安全中的隱形危機。

姜禮仙指出，近年部分道路系統的調整，無形中提高自撞或自摔事故的風險。例如，道路拓寬雖有助提升通行效率，但也可能使原本設置在路側的電桿、號誌桿等設施，相對更接近車道；或是近年推動人本交通，設置實體人行保護設施，有效降低行人事故比例，但同時也可能提高車輛撞擊固定設施的機會。未來在道路工程與宣導面向上，仍需持續降低這類改善措施可能帶來的副作用。

新竹縣府交通處強調，道路安全改善需從設計思維上轉變，過去道路工程多偏向嚴格管理，一旦用路人出現失誤就容易造成嚴重事故；未來則將朝向增加緩衝空間與警示設施的「寬容式設計」，提升道路對人為失誤的容錯能力，以降低事故發生與傷害程度。

新竹縣政府也發現此問題，去年盤點全縣59處自撞事故熱點，今年確認所有熱點已完成檢核。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府也發現此問題，去年盤點全縣59處自撞事故熱點，今年確認所有熱點已完成檢核。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府交通處長姜禮仙認為，提升交通安全不應將責任全推給駕駛人，道路設計也應具備容錯機制，即使發生失控碰撞，也不至於付出生命代價。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府交通處長姜禮仙認為，提升交通安全不應將責任全推給駕駛人，道路設計也應具備容錯機制，即使發生失控碰撞，也不至於付出生命代價。記者郭政芬／攝影

台電 交通部 新竹縣 機車

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