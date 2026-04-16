聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗移奪命電桿 出事熱點未再生憾事

聯合報／ 記者范榮達郭政芬黃羿馨／連線報導

台十三線苗栗縣三義鄉雙湖村路段昔日有兩支路邊電桿有「致命吸引力」，共造成四人死亡，其中兩名大學生前年十月間騎車猛烈自撞電桿，雙雙喪命後，地方發起大型路祭，將電桿移往對面，從此才平靜。竹縣府也盤點自撞熱點，行文台電評估遷移改善。

兩名大學一年級學生前年十月十一日凌晨騎乘機車在台十三線四十五點五公里、三義鄉雙湖村北上路段，機車撞及路旁一支台灣電力公司電桿，及一支中華電信公司路桿，猛烈衝撞導致機車幾乎解體。兩名大學生噴飛附近草叢，傷重不治。

苗栗縣前縣議員韓茂賢至今印象深刻，他指出，當時這兩支路桿已不是第一次發生機車自撞死亡車禍，先前還有兩人自撞喪命，「奪命電桿」惡名昭彰，附近居民只要聽到巨大碰撞聲，就會懷疑又出事了。地方為此發起大型路祭祈求平安。

一名曾處理此處自撞電桿事故的員警回憶說，一輛轎車失控偏移，右前門嚴重凹陷，造成女乘客慘死，分析原因是車輛剛過三義路橋後平緩下坡，在電桿處些微左轉，一旦車速過快，或路況不熟，車輛就易側滑出車道直撞路桿。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段長黃陳全指出，二○二四年十一月協請台電及中華電信將路桿移到對面南下車道路外，彎道前並增繪砌型標線，提醒用路人降速，至今未再發生事故。

新竹縣政府去年也請各鄉鎮盤點，共提出五十九處自撞事故熱點，其中約三成與電線桿等路側障礙設施有關。縣府交通處長姜禮仙說，目前以增加緩衝空間或警示設施改善，增加操作失誤的容錯空間，同時行文中央相關部會與台電公司反映自撞電桿的嚴重性，建議台電評估遷移或調整桿位。

台電新竹區營業處回應，電桿均依道路主管機關規範設置，若沿線發生車輛碰撞電桿事件，會與權責單位檢討改善，包含調整電桿設置位置、增設或強化反光警示標誌等。除強化設施安全，也會加強宣導教育等，多面向同步進行。

新竹縣 台電 苗栗縣 自撞

延伸閱讀

死哪訛哪？ 騎友抄近路摔車亡 家屬向地方索賠惹群嘲

中永和4726戶地下電纜事故釀停電 台電：持續修復路面

降低死亡車禍南市警局祭路口見警率 訂「死亡人數目標」基層炸鍋

新北市板橋路面爆裂…嚇壞路過人車 台電初判白蟻咬壞電纜釀禍

相關新聞

道安危機 老人機車自撞傷亡十年翻倍

「碰！」一聲沉悶巨響，機車騎士自撞路旁電線桿後重摔倒地，這樣的事故場景，每年上演逾三萬次。據統計，全國機車自撞事故數十年增加近五成，凸顯道路安全與交通管理仍有缺失。

觀察站／別以事故換改善 應加強道路容錯力

近十年來台灣機車自撞事故攀升，死傷人數增加近五成，若仍將責任歸咎用路人，恐忽略道路設計與管理欠缺「容錯能力」。現行「以事故換改善」模式被動，易使交通安全停留在追趕，亟須由事後補救轉向事前預防，導入容錯式設計，避免悲劇重演。

機車自撞危險因素多 電線桿成最大殺手

夜深路靜，台三線山區彎道蜿蜒，一名騎士在轉彎瞬間車頭偏離，隨即撞上路旁電線桿，轟隆巨響，倒地騎士奄奄一息。新竹縣政府統計，機車自撞死亡事故中，高達六成為撞電線桿，交通單位更觀察到，撞擊電線桿時受力面積較小，往往加劇傷害程度。

道路設計借鏡國際 日本拚「無電柱化」

機車自撞事故持續攀升，過去多歸咎駕駛人操作不當或違規，但交通安全專家指出，國際趨勢逐步從「責怪駕駛」轉向「基礎設施包容駕駛失誤」，日本已將「無電柱化」列為國家戰略，呼籲政府改善道路時，將路側淨空區與無電柱化納入工程審查必要項目。

苗栗移奪命電桿 出事熱點未再生憾事

台十三線苗栗縣三義鄉雙湖村路段昔日有兩支路邊電桿有「致命吸引力」，共造成四人死亡，其中兩名大學生前年十月間騎車猛烈自撞電桿，雙雙喪命後，地方發起大型路祭，將電桿移往對面，從此才平靜。竹縣府也盤點自撞熱點，行文台電評估遷移改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。