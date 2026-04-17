恢復兩岸直航 陸委會搖頭

中國大陸近期致函我「台北市航空運輸商業同業公會」，盼兩岸「民航小兩會」盡快協商，全面恢復兩岸客運直航。對此，陸委會昨（16）日於行政院會後記者會證實已收到函文，交通部則說，未來會再繼續觀察狀況。

陸委會昨晚也發布正式新聞稿表明，「現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放的迫切需要」，等同正式回絕陸方。陸委會更質疑這是施壓我政府配合落實「國共會談」，強調交流措施不應成為特定政黨政治交易的籌碼。

鄭習會後，中共宣布對台十項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。對此，陸委會經濟處副處長林千右指出，陸方確實有來函，將就函文內容跟相關主管機關一起評估。

交通部民航局專委張翠分也說，確實有接獲相關的訊息，但以目前的兩岸航班情況來看，其實需求沒有特別高漲，目前實際營運的航班，應該可以應付當前需求。