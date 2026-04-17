假溝通真對抗？陸提全面直航 陸委會先稱評估…後批施壓

大陸近日透過空運小兩會管道致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨天下午四點在記者會上表示「將展開評估」，一個多小時後陸委會發布新聞稿表明，「現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」，等同正式回絕陸方。陸委會更質疑這是施壓我政府配合落實「國共會談」，強調交流措施不應成為特定政黨政治交易的籌碼。

鄭習會後，大陸方面十二日宣布對台十項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」十五日指出，近日已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。這也意味著陸方已啟動民航小兩會溝通機制。

行政院說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高；交通部說，現行航班應可應付當前需求，將觀察兩岸情況適時調整。

梁文傑昨天下午在例行記者會上證實，陸方在四月七日來函，表達希望開放包括烏魯木齊、西安等幾個航點。梁文傑說，「陸方有什麼要求提出，我們就會做考慮」，還說「這樣的互相溝通與聯繫是有必要的」，在答覆媒體提問時稱，「評估有結果就會回函」。

不過，記者會後一個半小時，陸委會透過新聞稿正式拒絕陸方提議。「目前使用率及業者申請包機狀況分析，現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」。

大陸近日透過致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸直航，陸委會副主委梁文傑質疑對岸施壓。右圖為桃園機場旅客。記者黃仲明／攝影

陸委會批「國共交易」

陸委會表示，任何交流措施不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼。四月十日北京「國共會談」後，中共方面片面發布對台十項措施，在相關涉及公權力事項上，繞過我國政府，充分暴露這些措施背後國共交易的本質。

陸委會質疑，中方民航聯繫管道四月七日致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，其時間點顯然係配合「國共會談」及中共宣布十項涉台措施，意在施壓我政府，要求公權力配合落實「國共會談」。未來政府仍將秉持一貫政策原則及務實作法，定期檢討空運客運直航的相關運作，並視兩岸互動情勢變化及實際需求作適時調整。

陸委會經濟處副處長林千右昨日在行政院會中指出，陸方確實有來函，目前也已收到，將就函文內容跟相關主管機關一起評估。交通部民航局專委張翠分也說，有接獲相關訊息，但以目前兩岸航班情況來看，需求沒有特別高漲，目前實際營運的航班，應該可以應付當前需求，未來會繼續觀察適時調整。

大陸國台辦發言人陳斌華十五日表示，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸十四個城市、十五個航點、每周執飛三百餘班，與二○二○年前大陸六十一個航點、每周最高八九○班相比，仍有較大差距。