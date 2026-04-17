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冷眼集／陸罕見「主動」溝通直航 我掐斷對話…坐實北京指控

聯合報／ 本報記者陳宥菘
陸委會副主委梁文傑16日主持召開例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)
陸委會副主委梁文傑16日主持召開例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)

鄭習會」後，大陸披露已於近日透過民航小兩會再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，這本來是為兩岸重啟事務性協商、恢復人員往來帶來契機，但最終仍被封存在賴政府的政治對抗之下。

陸委會副主委梁文傑昨天證實，陸方發函時間是四月七日，陸委會選擇留中不發近十天，直到外界詢問才曝光。更令人費解的是，行政院昨天上午稱已收到函文後將「務實評估」，梁文傑下午在記者會上也稱「會展開評估」，語帶保留、讓觀光旅遊業者滿心期待。不料，短短不到兩小時，陸委會發布新聞稿回絕陸方要求，「現有航點已足敷需求、無開放迫切性」，更痛批這是國共交易的籌碼，意在施壓我政府；政府不受中共統戰及政治操作云云等。

過去幾年，我方透過觀光小兩會、兩岸共打機制等機制與陸方聯繫，屢遭對岸「已讀不回」，大陸藉此彰顯「沒有九二共識，就沒有大小兩會」。此次大陸放下「政治前提」，主動循「民航小兩會」管道發函，是民進黨政府執政後，陸方罕見一次「主動」依循既有事務性協商機制與我方溝通，這是陸方藉「民間機構」，讓兩岸接觸溝通能找到路徑。

我方「拒接球」，不禁讓人質疑，賴政府所謂「務實」、「展開評估」，「有序交流」只是搪塞之詞，不僅不是真心在意兩岸人員往來需求，也非有意評估航空公司開拓新航點後載客率或營運效益，凡牽扯兩岸事務均以負面看待，不願碰觸、不敢接觸。

陸方在鄭習會前既發函，說明十項措施早在鄭赴陸前即已是計畫作為，政府也早知道，但顯然不以為意，評估只是推託之詞，中共未嘗沒有評估過此一發展，但發函動作，即是要證明，兩岸溝通交流的阻力正來自民進黨政府。

不可否認，陸方這次主動致函確有「出招」意味，這本是兩岸重拾既有協商機制、營造對話氛圍的機會，賴政府還可藉此對外宣稱與陸方「溝通管道」未斷，但陸委會連研究都未展開、談都不想談，直接反手「殺球」回去，顯然高層心中早有定見，只要是大陸推出的任何措施，一律打成中共的統戰工具，這種先入為主的敵意，不僅讓政策失去專業討論空間，也讓兩岸可能的春暖花開對話空間一夕崩解，更坐實陸方指控，也顯示民進黨政府應對兩岸新局的不知所措。

中共 行政院 大陸 直航 鄭習會

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