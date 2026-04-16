聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。圖為準備從桃機飛往上海的中國東方航空班機。記者黃仲明／攝影
陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。圖為準備從桃機飛往上海的中國東方航空班機。記者黃仲明／攝影

陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。民航局昨表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航十五個定期航班航點，每周可飛航四百廿班，實際飛航約每周三百一O班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

民航局指出，在可飛航航班中，有十三班上海航班係因陸方遲未給予適當時間帶而無法飛航。另有西安等十三個包機航點，可於節慶期間申請飛航包機，惟截至目前，均未有業者申請。

民航局表示，目前航班營運情形符合市場的需求，後續我們也會持續觀察市場需求來進行航班安排。

此外，對於日前大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。但台北市航空運輸商業同業公會昨日再度表示並未接到任何函文。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系副教授盧衍良表示，疫情後兩岸航線市場已完全不同，目前國籍航空的量能有限，除了因受全球市場影響，機隊交機延宕外，也重新規劃航網佈局，現有機隊量能多已規劃飛航其他國際航點，要再開航兩岸航點也非短時間內就能達成，都還需要時間規劃、佈局人力等。

盧衍良也說，目前國內航線為主力的華信、立榮航空也都以ATR機隊為主，航程都僅限於國內航點，不像疫情前華信航空還有ERJ的飛機可以飛到對岸航點，也因此國籍航空要再多開航兩岸的新航點，都有量能上的限制。

上海 梁文傑 陸委會 民航局 兩岸

延伸閱讀

梁文傑才說要評估兩岸客運直航 2小時後陸委會新聞稿：尚無迫切需要

陸致函籲我恢復全面直航 政院：將務實加以評估

「陸促恢復全面直航」陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

看淡兩岸直航需求…交長：陸不開心 橄欖枝變棍子

相關新聞

假溝通真對抗？陸提全面直航 陸委會先稱評估…後批施壓

大陸近日透過空運小兩會管道致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨天下午四點在記者會上表示「將展開評估」，一個多小時後陸委會發布新聞稿表明，「現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」，等同正式回絕陸方。陸委會更質疑這是施壓我政府配合落實「國共會談」，強調交流措施不應成為特定政黨政治交易的籌碼。

冷眼集／陸罕見「主動」溝通直航 我掐斷對話…坐實北京指控

「鄭習會」後，大陸披露已於近日透過民航小兩會再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，這本來是為兩岸重啟事務性協商、恢復人員往來帶來契機，但最終仍被封存在賴政府的政治對抗之下。

陸促全面恢復直航 民航局：兩岸尚有增加航班餘裕

大陸近日透過空運小兩會管道致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文；民航局表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，尚有餘裕可視旅運需求增班。

兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。民航局昨表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航十五個定期航班航點，每周可飛航四百廿班，實際飛航約每周三百一O班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

陸擬恢復上海、福建民眾來台自由行 陸委會：觀光小兩會先磋商

鄭習會後，大陸宣布的十項惠台措施中，包括推動恢復上海及福建居民來台自由行試點，陸委會副主委梁文傑16日重申，自由行與團客的恢復都要經過觀光小兩會的磋商，並舉例包括每日入境人數配額等還需要討論。他並指，大陸在兩個月前宣布上海居民可到金門、馬祖，但目前還沒實際進展，「我們現在先處理這個問題吧。」

陳世凱盼陸勿把觀光當政治 賴士葆嗆：堅持「小兩會」就是搞政治

交通部長陳世凱昨天說中國勿把觀光當政治，引發討論，國民黨立委賴士葆質疑，陳世凱在講自己？大陸這次完全不談政治，只談經濟與民生，那民進黨政府也應善意回應，不要把經濟及觀光的題目泛政治化，民進黨政府想堅持「小兩會」就是搞政治。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。