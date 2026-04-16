兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。民航局昨表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航十五個定期航班航點，每周可飛航四百廿班，實際飛航約每周三百一O班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

民航局指出，在可飛航航班中，有十三班上海航班係因陸方遲未給予適當時間帶而無法飛航。另有西安等十三個包機航點，可於節慶期間申請飛航包機，惟截至目前，均未有業者申請。

民航局表示，目前航班營運情形符合市場的需求，後續我們也會持續觀察市場需求來進行航班安排。

此外，對於日前大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。但台北市航空運輸商業同業公會昨日再度表示並未接到任何函文。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系副教授盧衍良表示，疫情後兩岸航線市場已完全不同，目前國籍航空的量能有限，除了因受全球市場影響，機隊交機延宕外，也重新規劃航網佈局，現有機隊量能多已規劃飛航其他國際航點，要再開航兩岸航點也非短時間內就能達成，都還需要時間規劃、佈局人力等。

盧衍良也說，目前國內航線為主力的華信、立榮航空也都以ATR機隊為主，航程都僅限於國內航點，不像疫情前華信航空還有ERJ的飛機可以飛到對岸航點，也因此國籍航空要再多開航兩岸的新航點，都有量能上的限制。