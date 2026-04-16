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陸擬恢復上海、福建民眾來台自由行 陸委會：觀光小兩會先磋商
鄭習會後，大陸宣布的十項惠台措施中，包括推動恢復上海及福建居民來台自由行試點，陸委會副主委梁文傑16日重申，自由行與團客的恢復都要經過觀光小兩會的磋商，並舉例包括每日入境人數配額等還需要討論。他並指，大陸在兩個月前宣布上海居民可到金門、馬祖，但目前還沒實際進展，「我們現在先處理這個問題吧。」
對於陸方擬恢恢復上海及福建居民來台自由行，梁文傑16日下午在例行記者會上表示，大陸方面目前仍沒有明確政策告訴大陸人民，哪個城市或地區的人民可以申請大通證（大陸居民往來台灣通行證），在此之前，（政策落實）基本上是不可能。
他強調，不管是上海、福建還是其他地區的大陸人士要來台灣，且不管是自由行還是團體，「首先他們那一關的部分要確定好，而且要明確的公告」。他並指出，大陸在兩個多月前宣布上海團可以到金門馬祖，到現在為止還沒有正式宣布上海居民可以申請簽證，所以目前還沒有實際的進展。
梁文傑強調，政府在陸客來台自由行與團體旅遊上會做總體的思考，且不管是自由行還是團客，小兩會的磋商「都是不可避免的」。
他舉例，過去陸客來台自由行有每日人數限制，但當時是用整個大陸來計算，現在只開放上海、福建的居民，這樣配額就不知道怎麼計算，或者像是旅遊險、在台旅遊風險應對機制的問題。
梁文傑又說，「我們現在就是先看啦，因為大陸是兩個月前說上海居民到金門、馬祖要先開，我們現在先處理這個問題吧。」
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