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梁文傑才說要評估兩岸客運直航 2小時後陸委會新聞稿：尚無迫切需要

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影
陸委會副主委梁文傑。聯合報系資料照片／記者陳宥菘攝影

大陸近日透過空運小兩會管道致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑今天下午4點在記者會上才表示「將展開評估」，但陸委會晚間6點卻發布新聞稿表明，「現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」，並批評陸方此次致函的時間點顯然係配合「國共會談」，意在施壓我政府，態度轉趨強硬。

針對中共透過兩岸聯繫機制致函我方盡快全面恢復客運直航一事，陸委會16日晚間發布新聞稿表示，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施不應附帶政治前提，「更不應成為特定政黨政治交易的籌碼」。

陸委會指出，4月10日北京「國共會談」後，中共方面於4月12日發布包括「全面恢復兩岸空中客運直航」的「十項促進兩岸交流合作措施」，在相關涉及公權力事項上，繞過我國政府，即進行是項片面發布，充分暴露這些措施背後國共交易的本質。

陸委會質疑，中方民航聯繫管道4月7日致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，其時間點顯然係配合「國共會談」及中共宣布十項涉台措施，意在施壓我政府，要求公權力配合落實「國共會談」。

陸委會表示，中方基於政治及統戰考量，已多次來函呼籲全面恢復兩岸空中客運直航，而政府自疫情後，即已根據兩岸互動情勢及民航實際需求，循序恢復兩岸空運直航航點，迄今已有15個定期航班及13個包機航點。陸委會指出，「從目前使用率及業者申請包機狀況分析，現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要」。

陸委會表示，未來政府呼籲恢復兩岸空中客運直航，仍將秉持一貫政策原則及務實作法，定期檢討空運客運直航的相關運作，並視兩岸互動情勢變化及實際需求作適時調整，不受中共統戰及政治操作的影響。

梁文傑16日下午在例行記者會上原先表示，空運小兩會這樣的協商管道還算正常運作，「陸方有什麼要求提出，我們就會做考慮」，並提出航點的問題，要隨著觀光客、觀光團的問題解決之後，給航空公司有一個回載率的保證，再來拓展比較實際。本報記者詢問是否已回復陸方？梁文傑說，「有結果就會回了」，至於會評估多久，「沒有辦法給出一個時間」。

他當時還提到，陸方是在4月7號來函，說希望能夠開放包括烏魯木齊、西安等幾個航點，當天也是國民黨主席鄭麗文要啟程赴陸的時候，「所以我們就大概知道意思，也就是會出現在之後推出的惠台措施裡面」。

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