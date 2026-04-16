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陸致函恢復兩岸航點 陸委會提癥結：要給航空公司回載率的保證

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑16日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑16日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

大陸方面昨天透露，近日已透過空運小兩會管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑今天證實於4月7日收到陸方函文，表示將展開評估，有結果就會回復，但強調航點跟著大陸開放團客來台的問題，要給航空公司回載率的保證，再來拓展比較實際。

梁文傑16日下午在例行記者會上表示，陸方是在4月7號來函，說希望能夠開放包括烏魯木齊、西安等幾個航點，當天也是國民黨主席鄭麗文要啟程赴陸的時候，「所以我們就大概知道意思，也就是會出現在之後推出的惠台措施裡面」。

對於陸方要求恢復航點，梁文傑表示，空運小兩會這樣的協商管道還算正常運作，陸方有什麼要求提出，我們就會做考慮。他並強調，「我們也覺得這樣的互相溝通與聯繫是有必要的」。

不過，梁文傑指出，目前兩岸之間只有台灣旅客會飛去烏魯木齊、蘭州、西安或哈爾濱，但陸方並沒有開放這些城市的團客來台灣，所以飛機過去後沒有回頭客，這樣的航線對於航空公司是沒有吸引力。

梁文傑強調，要求中國大陸所有旅遊點台灣都要有直航，「辦不到，也不實際」。他舉例，台灣飛歐洲，長榮、星宇、華航飛歐洲就是九個點，剩下的就是自己再轉機、搭火車，要去巴塞隆納、華沙、克羅埃西亞、匈牙利都是這樣。

他還提到，現在大陸國內航空公司的航線非常多，以台北飛西安為例，來回飛機票價大概是1萬5到2萬，但如果先飛上海、再轉機到西安，票價大概是8千到1萬2，價差達到7千到8千塊，很多旅客就會接受。

梁文傑表示，這些航點的城市都會有台商在那裡投資，他們當然會覺得方便最重要，但台商的人數絕不足以支撐一條航線的持續經營，必須要有台灣過去的旅客，也必須要有大陸來的旅客，才能撐起航點的持續經營。

梁文傑說，「航點的問題，要隨著觀光客、觀光團的問題解決之後，給航空公司有一個回載率的保證，再來拓展航點才會比較實際」。至於何時會回復陸方？他表示，「我們有結果就會回了」，至於會評估多久，「沒有辦法給出一個時間」。

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。這也象徵著空運小兩會的溝通機制重啟。

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