陸致函籲我恢復全面直航 政院：將務實加以評估

中國大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。對此，行政院發言人李慧芝16日表示，對於兩岸直航政府一向非常樂見兩岸能夠健康有序的交流，然現階段兩岸直航實際需求不高，後續會更加務實來加以評估。

根據「海峽兩岸空運協議」，兩岸航空事務性聯繫由「民航小兩會」對接溝通，雙方對口單位即為大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」及我方的「台北市航空運輸商業同業公會」。陸方昨天證實向我方「發函」，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。

對此，李慧芝表示，針對兩岸航線問題，政府一向非常樂見兩岸能夠進行健康有序的交流，然交通部昨日也已對外做說明，現階段兩岸直航的實際需求並沒有想像中高，相關單位會在確認函文的內容之後再來務實評估。

交通部補充，確實有接獲相關的訊息，但以目前的兩岸航班情況來看，其實需求沒有特別高漲，目前的需求以實際營運的航班來講，應該足以應付，未來會繼續觀察兩岸之間的需求情況，再來適時調整相關的航班。

陸委會則是兩點補充，首先陸方的來函，確實有發函，我方已收到，第二，會就函文內容跟相關主管機關一起評估。