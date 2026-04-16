「陸促恢復全面直航」陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

中國大陸近日啟動小兩會溝通，致函呼籲儘速全面恢復兩岸客運直航，陸委會今（16）日在行政院會後記者會證實已收到函文。行政院說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高；交通部說，未來會再繼續觀察狀況，適時調整相關航班。

鄭習會後，中共宣布對台10項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。

根據「海峽兩岸空運協議」，兩岸航空事務性聯繫由「民航小兩會」對接溝通，雙方對口單位即為大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」及我方的「台北市航空運輸商業同業公會」。陸方昨天證實向我方發函，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制，我方稱未接獲訊息。

媒體今日再度追問政院，是否已收到函文，接下來會如何處理，陸委會經濟處副處長林千右指出，陸方確實有來函，目前也已收到，將就函文內容跟相關主管機關一起評估。

交通部民航局專委張翠分指出，確實有接獲相關訊息，但以目前兩岸航班情況來看，需求沒有特別高漲，目前實際營運的航班，應該可以應付當前需求，未來會再繼續觀察兩岸之間的狀況，再適時調整相關航班。

行政院發言人李慧芝也說，政府一向樂見兩岸進行健康有序的交流，但交通部已對外說明，現階段兩岸直航的實際需求沒有想像中的高，相關單位會在確認函文內容後再務實評估。