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陸促恢復全面直航…陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

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「陸促恢復全面直航」陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

中國大陸近日啟動小兩會溝通，致函呼籲儘速全面恢復兩岸客運直航，陸委會今（16）日在行政院會後記者會證實已收到函文。行政院說，政府樂見兩岸健康有序交流，但現階段兩岸直航實際需求並沒有想像中的高；交通部說，未來會再繼續觀察狀況，適時調整相關航班。

鄭習會後，中共宣布對台10項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。

根據「海峽兩岸空運協議」，兩岸航空事務性聯繫由「民航小兩會」對接溝通，雙方對口單位即為大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」及我方的「台北市航空運輸商業同業公會」。陸方昨天證實向我方發函，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制，我方稱未接獲訊息。

媒體今日再度追問政院，是否已收到函文，接下來會如何處理，陸委會經濟處副處長林千右指出，陸方確實有來函，目前也已收到，將就函文內容跟相關主管機關一起評估。

交通部民航局專委張翠分指出，確實有接獲相關訊息，但以目前兩岸航班情況來看，需求沒有特別高漲，目前實際營運的航班，應該可以應付當前需求，未來會再繼續觀察兩岸之間的狀況，再適時調整相關航班。

行政院發言人李慧芝也說，政府一向樂見兩岸進行健康有序的交流，但交通部已對外說明，現階段兩岸直航的實際需求沒有想像中的高，相關單位會在確認函文內容後再務實評估。

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啟動小兩會溝通 陸致函籲我恢復全面直航

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。大陸國台辦發言人陳斌華隨後表示，大陸對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

新聞眼／陸方出招 啟動小兩會 賴政府接不接

鄭習會後，北京釋出包含推動恢復兩岸客運直航的十項措施，昨日進一步證實，大陸已透過既有的兩岸民航小兩會機制，向我方正式發函。這是兩岸僵局在國共鄭習會後，大陸方面主動落實恢復兩岸交流的重要一步。大陸此次出招後，就看過去一再強調要回到小兩會討論的賴政府如何接招。

看淡兩岸直航需求…交長：陸不開心 橄欖枝變棍子

國台辦日前公布十項惠台措施，其中包含推動恢復滬、閩赴台自由行及兩岸直航。交通部長陳世凱昨在立法院備詢時表示，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，另盼陸方勿把觀光當政治，開心就遞橄欖枝、不開心就變棍子。他樂見對岸能好好談觀光，強調回到小兩會的溝通，才是務實的作法。

陸致函呼籲全面恢復直航 民航局回應了：有餘裕可增班

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨(15日)表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。民航局今表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航15個定期航班航點，每周可飛航420班，實際飛航約每周310班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

回應大陸惠台措施 交部：兩岸直航需求不高

大陸宣布十項惠台措施，包含推動兩岸直航正常化。交通部長陳世凱昨（15）日表示，目前兩岸直航航點已有15個，每周可提供約420個航班，但實際營運航班約310班，評估整體需求沒有想像中高。

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