回應大陸惠台措施 交部：兩岸直航需求不高

大陸宣布十項惠台措施，包含推動兩岸直航正常化。交通部長陳世凱昨（15）日表示，目前兩岸直航航點已有15個，每周可提供約420個航班，但實際營運航班約310班，評估整體需求沒有想像中高。

不過，「海峽兩岸航空運輸交流委員會」透過台北市航空運輸商業同業公呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航；國內的觀光以及航空業者喊話，還是要恢復兩岸觀光，在沒有觀光客的情況下，兩岸只有商務客，客源有限，航空公司在油價高漲等成本考量下，很難大量開闢航班。

國內兩大航空公司華航、長榮航目前的兩岸航班都還未恢復到2019年的水準，未來會持續滾動檢視市場需求及油價成本變動，進行航班調度及規劃；國內的航空專家也指出，高油價，航空業航班政策要更精準，簡單的說，只要有旅客需求就會開始增班，不會有人放著生意不做。

陳世凱昨日赴立法院交通委員會專題報告，立委關注兩岸直航。陳世凱表示，若未來需求明顯提升，就會滾動式檢討與調整，此外，尚有13個航點可申請節慶包機，但至今未有業者提出申請，兩岸航線與航點供給充裕，甚至供給量高於實際需求。