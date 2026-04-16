啟動小兩會溝通 陸致函籲我恢復全面直航

大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」昨天指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。大陸國台辦發言人陳斌華隨後表示，大陸對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

根據「海峽兩岸空運協議」，兩岸航空事務性聯繫由「民航小兩會」對接溝通，雙方對口單位即為大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」及我方的「台北市航空運輸商業同業公會」。陸方昨天證實向我方「發函」，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。

針對陸方的說法，我方知情人士指出，我方尚未接獲任何函文或訊息，還在了解狀況中。交通部長陳世凱昨在立法院答詢時則表示，兩岸觀光應回到小兩會溝通。

鄭習會後，大陸方面十二日宣布對台十項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。

大陸「中國航空運輸協會」昨天透過微信公眾號發布向我方致函一事。該協會還提到，二○二三年以來，海峽兩岸航空運輸交流委員會多次致函我方，希望盡早回到既有安排上來，全面恢復兩岸客運直航。

目前兩岸航空公司每周執飛三一○多個航班，平均客座率超過八成。台灣民眾赴烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等地旅遊熱情高漲。航空業者也希望減少政策限制。該委員會表示，大陸方面願積極推動，支持兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網路。

熟悉航空業的人士表示，其實這些航點都可以飛，若是有需求，班機調度跟運力安排也順利，相信航空公司也會做些準備。不過此事還涉及站點安排、簽約等配套，並非馬上可以復航。另一人士指出，此案旅遊業者、或者航空公司都樂見其成，但也絕對尊重兩岸主管機關最後協商的結果。

陳斌華昨日上午在記者會中指出，大陸對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

他強調，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態，大陸十四個城市、十五個航點、每周執飛三百餘班，與二○二○年前大陸六十一個航點、每周最高八九○班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來。去年兩岸空中直航旅客超過五七八萬人次，「兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈」。