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看淡兩岸直航需求 交長：陸不開心 橄欖枝變棍子

聯合報／ 記者胡瑞玲甘芝萁／台北報導
交通部長陳世凱昨說，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，盼陸方不要對觀光設政治前提。記者林澔一／攝影
交通部長陳世凱昨說，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，盼陸方不要對觀光設政治前提。記者林澔一／攝影

國台辦日前公布十項惠台措施，其中包含推動恢復滬、閩赴台自由行及兩岸直航。交通部長陳世凱昨在立法院備詢時表示，目前兩岸直航實際需求沒想像中高，另盼陸方勿把觀光當政治，開心就遞橄欖枝、不開心就變棍子。他樂見對岸能好好談觀光，強調回到小兩會的溝通，才是務實的作法。

陳世凱昨表示，目前兩岸直航有十五航點、每周有四二○航班，實際僅飛三一○航班，需求沒想像中高，目前還有餘裕；另有十三航點可以申請包機，但也沒人申請，目前兩岸航線航點很充裕，但沒看到需求，未來若需求變高會滾動檢討。陳世凱還說，台灣這幾年的觀光發展已是多元市場，不樂見回到過去依賴單一市場的情況。

對於陳世凱的說法，旅遊業者卻有不同想法，認為兩岸航線現在是「完全供需失調」，相比疫情前，目前僅恢復不到四分之一的航點量。過去三小時就能飛抵的二線旅遊城市，現在得花上一整天轉機，旅客不僅耗時更面臨高昂票價，讓兩岸旅遊淪為「高成本、低效率」的苦差，成為業界與旅客心中共同的痛，絕非政府所言「兩岸航點充裕，但需求沒有想像中高」。

浦東旅行社董事長馬效山表示，疫情前，兩岸航線曾有過一段遍地開花的黃金期，當時如徐州、無錫、張家界、貴州、麗江等城市，多由復興、遠航支撐，與長榮、華航專攻一線大城市商務客的市場形成互補。然而，隨著兩家航空倒閉，且國籍航空面臨機隊規模限制與組員人力調度困難，導致兩岸航點恢復腳步遲緩。

目前兩岸航線多由陸籍航空主導，且高度集中於具備轉機功能的商務大城。馬效山說，對於想前往二線旅遊城市的台灣旅客來說，原本的直飛優勢盡失，被迫得前往香港、澳門、北京、上海、廣州等地中轉，兩岸旅遊市場中最具吸引台灣旅客的莫過於雲南、貴州、四川地區，目前直航量能是無法支撐需求，航位極度短缺，迫使前往中國大陸旅遊景點地區的遊客必須忍受轉機之苦。

另有航空業者分析，中國大陸二線的旅遊航點幾乎無貨可載，部分旅遊航點，如烏魯木齊又有季節性影響，在缺乏陸客支撐回程載客率的情況下，國籍航空根本不敢輕易增班或復航。

鄭麗文 鄭習會

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