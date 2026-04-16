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新聞眼／陸方出招 啟動小兩會 賴政府接不接

聯合報／ 本報記者羅印冲
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

鄭習會後，北京釋出包含推動恢復兩岸客運直航的十項措施，昨日進一步證實，大陸已透過既有的兩岸民航小兩會機制，向我方正式發函。這是兩岸僵局在國共鄭習會後，大陸方面主動落實恢復兩岸交流的重要一步。大陸此次出招後，就看過去一再強調要回到小兩會討論的賴政府如何接招。

事實上，兩岸客運直航若能逐漸恢復，能為將來兩岸旅遊回歸常軌打好基礎，這也是許多台灣人和業者的心聲和訴求，我方應把握這難得的兩岸緩和契機。

大陸「中國航空運輸協會」昨天發布消息，近日「海峽兩岸航空運輸交流委員會」透過台北市航空運輸商業同業公會聯絡管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航；陸方並表態，願積極推動，支持兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求，自主調整航線網路。簡短的訊息，但在當前兩岸關係上卻有重要意義。

考量到兩岸關係特殊性，兩岸之間事務性的協商，往往透過兩岸協議規範下，由雙方事務性的小兩會機制運作，以昨天陸方證實的「發函」訊息為例，大陸發函單位「海峽兩岸航空運輸交流委員會」就是兩岸民航小兩會的陸方對口單位，其背後的「指導單位」就是大陸民用航空局；與此對照，我方接收函件的台北市航空運輸商業同業公會為我方對口，上頭就是交通部民用航空局。

正如兩岸觀光小兩會，大陸的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）及我方的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），在過去兩岸關係和緩時，小兩會定期在兩岸輪流召開例行會議，就兩岸觀光事務和政策進行交流或檢討。

根據陸方昨天釋出的訊息，顯示陸方已經正式再度啟動民航小兩會的溝通機制，儘管大陸國台辦稱，大陸對兩岸直航航點全面復航沒有任何政策限制，希望由兩岸航空公司自主安排航班計畫，未表明恢復兩岸民航小兩會的直接磋商，但畢竟透過正式「發函」，堪稱重新「激活」了小兩會的機制，我方顯然應更慎重看待。

兩岸直航航點的恢復，顯然有利於兩岸民眾。儘管兩岸關係緊繃，去年台灣民眾赴大陸旅遊仍超過三百萬人次，在目前航點緊縮下，許多台商或台灣遊客只能透過辛苦的中轉才能到達目的地，耗時且徒增旅途成本。政府或以目前航線充足為由拒絕重啟磋商，實則倒果為因，兩岸航點不便、旅遊「禁團令」未解，才是導致航線看似足夠的假象。兩岸暢通往來、和平交流是多數民意所向，政府別再視而不見。

鄭麗文 鄭習會 兩會 直航

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