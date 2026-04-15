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陸方呼籲盡快恢復兩岸直航 民眾：長輩曾抱怨沒直航不便利

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸後，國台辦隨即公布10項惠台措施，其中陸方將推動恢復滬、閩來台自由行及兩岸直航。圖為中國國際航空班機停在桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

大陸方面15日遭披露已經再次致函我方，呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航。有民眾表示，以前印象有許多直達班機飛大陸，現在只開放特定機場，確實比較不方便。也有民眾表示，大陸不在自己的旅遊選擇，但曾聽長輩抱怨，希望跟過去一樣有直航班機，觀光會比較便利。

大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，我們對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。

上班族陳小姐表示，以前曾跟著學校的交流團赴大陸與當地學生交流，印象中當時連飛廣西都可以直達，非常方便，現在除了固定的機場外，要去大陸旅遊都要轉機，或是轉乘其他交通工具，若能改為直航，可能對兩岸的觀光也會有改善。

民眾李先生表示，自己在旅遊的選擇上，不會想選擇到大陸，以個人立場而言，不介意是否有直飛的班次或是選擇。曾聽到認識的長輩抱怨，不少想去的景點或是地區沒有直航班機，不像過去方便，長輩期盼能跟過去一樣有直航班機，對觀光來說會更便利。

抱怨 民進黨 大陸

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