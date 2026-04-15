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海峽兩岸航空運輸交流委員會 籲盡快全面恢復兩岸客運直航
據大陸「中國航空運輸協會」公眾號15日報導，近日，「海峽兩岸航空運輸交流委員會」透過台北市航空運輸商業同業公會聯絡管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。
文章裡提到，2023年以來，海峽兩岸航空運輸交流委員會多次致函台方，希望儘早回到既有安排，全面恢復兩岸客運直航，便利民航業界操作，服務兩岸民眾往來。
文中提及，目前中國大陸14個城市通航台灣，兩岸航空公司每周執飛310多個航班，平均客座率超80%。台胞赴烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等地旅遊熱情高漲。兩岸民眾一直呼籲恢復兩岸航線航點航班。航空業者也希望減少政策限制。
同時，海峽兩岸航空運輸交流委員會表示，大陸方面願積極推動，支援兩岸航空公司根據兩岸空運相關安排和市場需求自主調整航線網路。
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