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陸拋惠台直航牌 陳世凱：需求未跟上、觀光勿成籌碼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中共日期提出惠台措施中提到兩岸交流，其中在觀光部分，陸方將推動恢復兩岸直航部分，對此，交通部長陳世凱15日表示，目前兩岸直航航點已有15個，每週可提供約420個航班，但實際營運航班約為310班左右，目前評估整體需求並沒有想像中那麼高，另外對於觀光議題，他認為中共「在開心的時候提出的是橄欖枝，當不開心的時候就變成棍子」，呼籲對岸不應把觀光作為政治工具或談判籌碼，而應回歸正常、健康的交流機制。

立法院今日邀請交通部、國發會、經濟部能源署等部會就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略專題報告」，會前陳世凱接受媒體採訪針對中共提出的惠台措施表示，針對中國所提出的「惠台措施」以及涉及觀光與航點的部分，目前兩岸直航航點已有15個，每週可提供約420個航班，但實際營運航班約為310班左右，目前整體需求並沒有想像中那麼高，運能仍有相當餘裕。

陳世凱說，若未來需求明顯提升，我們會進行滾動式檢討與調整，此外，尚有13個航點可申請節慶包機，但至今尚未有業者提出申請，兩岸航線與航點供給是充裕的，甚至供給量仍高於實際需求，顯示目前市場需求仍待觀察。

在觀光方面，陳世凱說，這次對岸宣布開放上海及福建部分城市自由行，實際上仍屬有限開放，其他地區仍未開放，過去在相關措施推出前，中國民眾來台自由行幾乎全面受限，中國大陸長期以政治手段干預觀光發展，這並非健康的做法。

外界認為中共已釋出善意，然陳世凱認為，其政策具有不確定性在關係良好時是「橄欖枝」，但在關係緊張時則可能轉為「棍子」。因此，我們不樂見台灣再度回到過去過度依賴單一市場的觀光模式。近年來，台灣觀光市場已逐步走向多元且穩健發展，這樣的結構是健康的。我們仍樂見兩岸能就觀光議題進行務實溝通，並建議回到「小兩會」機制，作為推動交流的務實途徑。

陳世凱強調，就兩岸觀光政策而言，中國大陸對其國民來台旅遊仍設有相當多限制，目前開放的自由行規模甚至不到整體人口的十分之一，顯示仍有約九成未開放。相較之下，台灣民眾赴中國旅遊並無相關限制，顯示台灣並未對觀光設限，因此，我方再次呼籲，中國大陸不應將觀光作為政治工具或談判籌碼，而應回歸正常、健康的交流機制。

立法院 國發會 兩岸

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