農業部：鼓勵洗選蛋強化溯源 確保食安

農業部1月預告修正洗選蛋規定，7月起一定規模餐飲業納入洗選蛋溯源對象。農業部今天說，強化雞蛋溯源，採非強制的鼓勵性質，食安辦也將請衛福部與農業部聯合稽查，確保食安。

農業部為提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場的覆蓋率，1月14日預告修正相關規定，擴大國產洗選鮮蛋溯源制度的適用對象，包括連鎖家數達30家以上的餐飲業、15家以上的烘焙業、50家以上的早餐店，或企業資本額達新台幣1000萬元以上的業者。

此外，上述業者所使用的洗選蛋，均須落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核。

農業部先前預估，新制預計7月1日上路後，約有330家公司、逾1萬3000間連鎖門市納入管理。

不過，傳聞洗選蛋新制的做法改變，納管的規定非強制，而是採取鼓勵。農業部今天發布新聞稿，說明洗選蛋是配合國家整體食安政策，持續強化雞蛋溯源制度。

農業部表示，雞蛋全面洗選與噴印編號的政策，由行政院食品安全辦公室邀集衛生福利部食品藥物管理署、農業部共同研商，採非強制的鼓勵性質，於112年及114年跨部會舉辦食品業者說明會，均獲連鎖業者支持。為落實推動，由食藥署引導末端通路業者使用洗選蛋，農業部則強化現有洗選蛋溯源制度。

農業部的新聞稿也提到，食安辦認為，洗選有助降低雞蛋沙門氏菌引起食品中毒的風險，也能快速下架有疑慮雞蛋，將由衛福部與農業部進行聯合稽查，確保食安。

據農業部統計，台灣的雞蛋需求量平均每天是12萬4000箱（每箱200顆），目前洗選蛋覆蓋率約4成。