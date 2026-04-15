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回響／7月起一定規模業者須使用洗選蛋轉彎 食安辦：聯合稽查護食安

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
7月起餐飲業者使用洗選蛋新制傳將轉彎，農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。圖／聯合報系資料照
7月起餐飲業者使用洗選蛋新制傳將轉彎，農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。圖／聯合報系資料照

農業部原訂自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋；本報今日報導揭露，該政策傳出政策轉向，僅要求業者若使用洗選蛋必須噴印溯源，且僅鼓勵業者改用洗選蛋。農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，未來將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。

農業部今表示，雞蛋全面洗選與噴印編號的政策由行政院食安辦公室邀集衛福部食藥署、農業部共同研商，是採非強制的鼓勵性質，於2023年及2025年跨部會舉辦食品業者說明會，均獲連鎖業者支持。為落實推動，由食藥署引導末端通路業者使用洗選蛋，農業部則強化現有洗選蛋溯源制度。

農業部指出，自2015年9月起，農業部即全面實施「散裝雞蛋溯源標示制度」，規範畜牧場生產的散裝雞蛋裝箱出貨前，須逐箱黏貼包含QR Code、畜牧場名稱及保鮮日期的溯源標籤。因此，目前不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。

農業部表示，為配合國家整體食安政策，基於維護食品安全，提供可溯源的洗選蛋，此次制度主要為延續2022年洗選蛋逐顆噴印政策，規範洗選業者如供應洗選蛋給特定通路，則應逐顆噴印並具可追溯性。

食安辦則表示，洗選有助於降低雞蛋沙門氏菌引起食品中毒的風險，也能快速下架有疑慮雞蛋，未來將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。

食藥署 雞蛋 農業部

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本報昨「陽光行動」專題揭露國內蛋價運作真相，包含雞蛋來自同一牧場但卻因通路等出現不同價格，有讀者痛批這樣的現象和詐騙無疑。農業部表示，若出現廣告不實或發生食安疑慮，衛生部門會依據食安法相關規定要求及裁罰。

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從兩年多前桃園忠貞市場越南法國麵包食物中毒事件，到近期高雄、新北連爆食安危機，病原皆指向沙門氏菌，雞蛋一再成為風暴核心。原訂今年七月上路的「擴大洗選蛋」新制，被視為補強食安的重要措施，卻在上路前急轉彎，由「強制」改為「鼓勵」，不僅讓已投入設備的業者措手不及，也讓多年喊話的產業升級淪為口號。

學界批洗選蛋政策反覆 產業升級再落空

高雄春捲食安事件引發關注之際，原被視為產業升級契機的雞蛋洗選新制，卻在上路前出現政策轉向，引發學界質疑。東海大學畜產與生物科技學系退休教授陳盈豪直言，食安攸關民眾健康，政府應展現推動決心，不能一遇阻力就退縮；台大農經系教授雷立芬也批評，農業部的洗選蛋政策反覆搖擺，讓市場與民眾更加無所適從。

農業部洗選蛋新制又轉彎 蛋農轟硬拗政策、無助食安

高雄市、新北市近期接連爆發食物中毒案，病原均為沙門氏菌，常見感染源為雞蛋加熱不完全或髒汙的蛋殼。農業部原訂自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋；不過就在上路前夕，傳出政策轉向，僅要求業者若使用洗選蛋必須噴印溯源，並「鼓勵」業者改用洗選蛋。

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