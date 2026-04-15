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回響／畜牧司：通路蛋若廣告不實 可罰

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
畜牧司表示，同一個蛋雞場銷售至不同的通路時，價格會因通路定價策略、進貨數量等因素而不同。記者陳易辰／攝影
畜牧司表示，同一個蛋雞場銷售至不同的通路時，價格會因通路定價策略、進貨數量等因素而不同。記者陳易辰／攝影

本報昨「陽光行動」專題揭露國內蛋價運作真相，包含雞蛋來自同一牧場但卻因通路等出現不同價格，有讀者痛批這樣的現象和詐騙無疑。農業部表示，若出現廣告不實或發生食安疑慮，衛生部門會依據食安法相關規定要求及裁罰。

去年芬普尼毒蛋事件下架的洗選蛋雖較傳統箱蛋易溯源，但也意外揭開另一層爭議，當時下架九款蛋品，有的每盒賣五十多元，有的卻是上百元，但來源卻是同一牧場，在洗選分流及面對調蛋需求時，難免會出現混充現象，單一牧場來源掛上不同品牌後價格大不同，買貴的人高喊成了冤大頭。

農業部畜牧司長李宜謙表示，同一個蛋雞場銷售至不同的通路時，會依各通路的定價策略、進貨數量及銷售品項的不同，以及不同包裝產品其每顆雞蛋大小、規格及母雞產蛋周齡等都會有不同，價格也因此有異，這是所有產品在不同銷售管道的銷售實務操作。

李宜謙指出，消費者可從蛋品包裝盒上看到生產畜牧場名稱，不致無從判斷雞蛋來源，若廣告不實或發生食安疑慮，會依食安法裁罰。

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本報昨「陽光行動」專題揭露國內蛋價運作真相，包含雞蛋來自同一牧場但卻因通路等出現不同價格，有讀者痛批這樣的現象和詐騙無疑。農業部表示，若出現廣告不實或發生食安疑慮，衛生部門會依據食安法相關規定要求及裁罰。

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