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餐飲業嘆雞蛋不強制洗選 「一定有人便宜行事」

聯合報／ 記者李柏澔楊惠琪／台北報導

近期接二連三發生的食物中毒事件，引發社會大眾對雞蛋食安的關注，面對洗選蛋新制政策轉向，產業界多認為並不意外。有蛋行業者直言，「本來就知道不會上路」，畢竟制度牽動生產、運輸與通路成本，推動難度高，在配套未完備前，政策轉向只是時間問題。

蛋行業者謝先生說，原就不看好該政策能順利推動，主因是阻力過大、成本過高。他指出，若因新制導致銷售端價格上調，消費者未必能接受，且部分通路未必需要用洗選蛋，易產生價格落差。若再進一步要求設置冷藏設備，整體投資金額相當可觀，業者意願更低。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，自己也支持政府推動擴大洗選制度，不過他也說，對政策出現調整也不意外，因農業部仍須兼顧傳統飼養場的農民生計。他認為，政府應在產業升級與食安之間審慎權衡，避免長期停滯不前。

一名餐飲業者表示，原本樂見擴大推動洗選蛋，但現在官方只是建議，既缺乏強制性，且目前食安法也沒有相關規定，只要不強制、沒規定，就一定會有人便宜行事，食安破口就是這麼來的。他直言，早餐店多選用非洗選箱蛋，「一手煎蛋、一手打蛋，怎麼可能沒有沙門氏菌？沒出事只是運氣好而已」。

中華民國養雞協會蛋雞組課長王榮生表示，養雞協會支持推動溯源，但不贊成全面強制洗選。國內約七成蛋雞場屬小型場，普遍缺乏設置洗選設備與人力條件；且破蛋損耗責任歸屬不明，加上冷鏈體系尚未完善，洗選蛋須在有空調的環境下保存與販售，傳統市場難以配合，都是推動的難題。

農業部 食物中毒 雞蛋 洗選蛋

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