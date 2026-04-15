學界批洗選蛋政策反覆 產業升級再落空

高雄春捲食安事件引發關注之際，原被視為產業升級契機的雞蛋洗選新制，卻在上路前出現政策轉向，引發學界質疑。東海大學畜產與生物科技學系退休教授陳盈豪直言，食安攸關民眾健康，政府應展現推動決心，不能一遇阻力就退縮；台大農經系教授雷立芬也批評，農業部的洗選蛋政策反覆搖擺，讓市場與民眾更加無所適從。

陳盈豪表示，高雄春捲老店爆發食安事件，正是推動雞蛋洗選制度擴大的關鍵時機。但他直言，台灣農業政策長期面臨推動困境，每當政策觸及農民利益、引發民意代表關切，往往迅速退回原點，缺乏持續推進的決心。他強調，食安攸關民眾健康與生命安全，政府應展現更強的魄力與執行力，「不能一遇阻力就退縮，讓政策原地踏步」。

他指出，政府過去曾規畫推動雞蛋洗選集貨場，希望協助中小型蛋農解決設備與技術門檻問題，但最終未能落實。關鍵原因在於，多數蛋農著眼短期成本，擔心洗選過程增加破損率與營運負擔，也不願投入設備升級，導致政策推動受阻。

他強調，雞蛋洗選已是國際趨勢，更是食品安全的基本要求，「若因部分反對聲音而停滯不前，類似食安事件只會一再重演」。

雷立芬表示，雞蛋資訊的完整揭露對消費者與食安都有正面助益，卻在新制上路前出現政策退縮，顯示農業部對洗選蛋立場搖擺、不夠明確，反而讓市場與消費者更加無所適從，「這不是負責任的施政態度」。