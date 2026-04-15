冷眼集／農業部政策研擬失能 食安還要再讓步？

從兩年多前桃園忠貞市場越南法國麵包食物中毒事件，到近期高雄、新北連爆食安危機，病原皆指向沙門氏菌，雞蛋一再成為風暴核心。原訂今年七月上路的「擴大洗選蛋」新制，被視為補強食安的重要措施，卻在上路前急轉彎，由「強制」改為「鼓勵」，不僅讓已投入設備的業者措手不及，也讓多年喊話的產業升級淪為口號。

雞蛋全面洗選早在八年前提出，卻因冷鏈與通路配套不足而喊卡。近年食安辦重啟討論，政策卻從「全面」一路限縮至連鎖餐飲與烘焙業，改革力道步步退讓。

今年一月農業部預告，適用對象再限縮為達一定規模的業者，並稱獲業者支持，洗選蛋市占率可望由四成提升至七成。未料政策在最後關頭再度轉向，只剩「鼓勵使用」，八年來反覆延宕、持續縮水，最終仍回到原點，政策公信力也隨之流失。

此次政策喊卡，問題並非突發。台灣蛋雞場逾八成仍為傳統飼養型態，蛋農對高額洗選設備投資意願有限；冷鏈體系長期未建置，從產地到餐飲端溫控斷鏈風險依舊存在。當基礎建設遲未到位，政府又缺乏具體配套與誘因，政策難以落地，其實早已可預見。

這樣的情況，與近期寵物用藥新制臨門喊卡如出一轍，農業部在政策研擬過程中缺乏通盤評估與前期準備，並且對於已有出現明顯徵兆的「既存威脅」視而不見，任危機擴大，形成「灰犀牛」效應，在最後關頭隨外界壓力與風向調整方向、急踩煞車。

跨部會協調失能更是關鍵癥結。農業部負責產業輔導，衛福部掌管食安與通路規範，權責分散卻缺乏整合。若要強制餐飲端使用洗選蛋，須由食藥署依「食安法」訂定規範，但相關法制作業遲未完成，顯然農業部也沒積極與衛福部協調。

洗選蛋政策八年未竟，當食安一再讓步、制度一再退縮，最終被消耗的，是消費者對餐桌安全的基本信任。正如投入洗選設備的農民所言「以後政府講的話還能信嗎？」