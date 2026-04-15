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農業部洗選蛋新制又轉彎 蛋農轟硬拗政策、無助食安

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔／台北報導
雞蛋洗選新制原訂七月上路，農業部日前在座談會上卻僅要求業者若用洗選蛋須噴印溯源，並「鼓勵」業者改用洗選蛋。示意圖。記者劉學聖／攝影
雞蛋洗選新制原訂七月上路，農業部日前在座談會上卻僅要求業者若用洗選蛋須噴印溯源，並「鼓勵」業者改用洗選蛋。示意圖。記者劉學聖／攝影

高雄市、新北市近期接連爆發食物中毒案，病原均為沙門氏菌，常見感染源為雞蛋加熱不完全或髒汙的蛋殼。農業部原訂自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋；不過就在上路前夕，傳出政策轉向，僅要求業者若使用洗選蛋必須噴印溯源，並「鼓勵」業者改用洗選蛋。

這也是農業部繼日前寵物用藥新制七月上路前喊卡，又一次政策急轉彎。

農業部畜牧司長李宜謙表示，本次預告修正是為延續二○二二年推動供應特定通路的洗選蛋，應逐顆噴印的政策，規範對象均為洗選業者，要求其供應一定規模的連鎖早餐、烘焙及餐飲業者的洗選蛋，都必須可以溯源，政策方向均一致，「強制末端通路僅限使用洗選蛋」是外界誤解，政策沒有轉彎。

「農業部明明政策轉彎，還在硬拗。」蛋農批評，草案預告期間已有不少蛋農投入資金購置洗選設備，如今卻改為不強制使用，讓許多蛋農感到錯愕，且在不強制使用下，洗選蛋市占率根本不可能提升，食安問題也只會重複上演。

農業部今年一月預告修正「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」草案，新增連鎖家數達卅家以上的餐飲業、十五家以上規模的烘焙業、五十家以上規模的早餐店、企業登記資本額達一千萬元以上，未來農產品經營者供應上述業者的雞蛋，都必須為洗選鮮蛋，且應登錄完整溯源資訊。估計有三百卅間公司、逾一萬三千間連鎖門市適用。洗選蛋市占率可從四成提升至七成。

不過，農業部上月中旬與業者座談時，僅強調農產品經營者若供應洗選蛋給公告指定的對象，須逐顆噴印並登錄溯源資訊；若供應散裝雞蛋，則應逐箱貼溯源標籤；以及基於食安，「建議」相關業者選用洗選鮮蛋。

一名與會的蛋農指出，農業部先前的政策解釋就是要求一定規模以上的餐飲業者須使用洗選蛋；但近期座談會中，官員卻改口稱是外界「誤解」，沒有強制餐飲業者一定要使用洗選蛋，政策明顯轉向。

該名蛋農也質疑，由於國內蛋雞場仍以傳統飼養為主，若全面推動洗選制度，恐衝擊農民生計，加上冷鏈體系尚未完備，衛福部與農業部分別負責食安與產業輔導，卻缺乏整合機制，才會導致洗選蛋新制被迫轉向。

李宜謙說，若要強制規定末端用蛋通路如早餐店、餐飲業等限用洗選蛋，須由食藥署依據食安法辦理。為補足現行法規落差，經食安辦分工協調，由食藥署把關鮮蛋食安，並引導業者優先用洗選蛋；農業部則配合強化洗選鮮蛋的溯源措施，各有分工及權責。

衛福部 食藥署 餐飲業 洗選蛋 農業部 雞蛋 食物中毒

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