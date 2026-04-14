快訊

白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經「清水米糕店」老板娘感動落淚

獨／又是約雇人員！南市經發局承辦人為光電業者圖利購電費涉貪遭訴

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／雞蛋買貴了嗎？內行人揭同1牧場不同價秘密

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔葉冠妤吳淑君許俊偉／台北即時報導
蛋農透露，洗選蛋價格落差的關鍵是後端的品牌操作與通路結構，「售價反映的，不只是成本，而是誰有能力進入通路、誰有能力說故事」。記者黃仲裕／攝影
蛋農透露，洗選蛋價格落差的關鍵是後端的品牌操作與通路結構，「售價反映的，不只是成本，而是誰有能力進入通路、誰有能力說故事」。記者黃仲裕／攝影

去年彰化爆發芬普尼「毒蛋」事件，衛生單位抽驗發現，被點名下架的9項蛋品竟全數來自同一牧場，卻以不同品牌、不同價格在市場流通。1顆雞蛋，在產地可能僅值數元，但進入通路後，有的1盒賣50元，有的甚至上看百元。蛋農直言，此一事件揭露雞蛋價格不僅取決於品質，更深受流通結構與市場權力分配影響，形成消費者難以看透的「價格迷霧」。

「芬普尼蛋事件，揭開了產業的秘密。」彰化蛋農陳秋池說，同一牧場的雞蛋，經蛋商以不同品牌包裝後，在超市通路可能落在50元，也可能賣到100元，「這就是蛋商與通路之間的商業操作」。

陳秋池表示，盒裝雞蛋的最終售價，多由通路上架費與抽成比例決定，而非單純反映品質差異；若消費者未仔細檢視溯源標示，往往難以辨識不同品牌其實來自同一牧場。

「這正凸顯蛋品市場的結構性問題」。陳秋池說，為擺脫價格受制於人的困境，他選擇自創品牌，從飼養、洗選、包裝到銷售採一條龍控管，試圖讓品質與價格之間建立更直接的對應關係。至於消費端，他建議民眾只能多看、多比較，或建立對特定品牌的信任，在資訊不對稱的市場環境中降低風險。

南部1名曾姓蛋商則指出，雞蛋離開牧場後，一旦進入洗選體系，確實會增加洗選、分級、噴印、運輸與包裝等成本，但價格出現明顯落差的關鍵，往往不在生產端，而在後端的品牌操作與通路結構。「售價反映的，不只是成本，而是誰有能力進入通路、誰有能力說故事」。

儘管部分業者認為，即使來自同一牧場，若採用不同飼料配方或飼養方式，仍可能產生成本差異。但台東蛋農卓基文說，實務上在同一蛋雞場進行差異化飼養並不容易，主要受限於飼料投放與管理難度，像他自己的牧場，也就只有是否添加胡蘿蔔素的差異，生產不同蛋黃顏色的雞蛋。

卓基文進一步表示，農產品價格本就由市場機制決定，目前沒有定價規範，只要消費者願意購買，價格怎麼定是市場機制。但他也建議，消費者可透過掃描產品上的QR code，了解雞蛋來源與飼養方式，例如一般籠飼、有機或放牧等，再自行判斷售價是否合理。

卓基文同時建議，優先選購具「TAP產銷履歷農產品標章」的蛋品。該標章制度相對嚴謹，從飼養、生產到販售皆有完整紀錄與規範，資訊公開透明，有助消費者查詢與辨識來源。

針對此次下架的9項蛋品來源相同、售價卻不同，農業部畜牧司長李宜謙對此表示，此為通路業者與供應商之間的商業協議，政府予以尊重。

彰化 農業部 雞蛋

延伸閱讀

陽光行動／一張圖看懂雞蛋價差 產地到批發為何差9.5元

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價

相關新聞

蛋價揭祕…同牧場卻不同價 蛋商包銷「混蛋」難防

去年彰化發生芬普尼「毒蛋」，引發恐慌，問題蛋來源是洗選蛋；近日高雄出現春捲集體中毒案，檢出的沙門氏菌指向疑似雞蛋釀禍，來源是散裝箱蛋。國內雞蛋兩大通路接連出事，產業結構性問題浮上檯面。聯合報採訪團隊直擊蛋雞養雞場，揭開蛋價運作真相，把產業界的祕密一次攤在陽光下。

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

雞蛋愈大愈好？顏色愈深愈營養？如何在市場挑好蛋，可說是眾說紛紜。專家表示，雞蛋顏色、大小和雞的品種、年齡與飼料相關，和新鮮、營養等則無直接關係，建議基於食安，以購買洗選蛋優先，不過洗選後的雞蛋因外層的角質膜會被洗掉，加上台灣環境炎熱，購買後應進入冷藏，並盡速食用完畢。

陽光行動／雞蛋買貴了嗎？內行人揭同1牧場不同價秘密

去年彰化爆發芬普尼「毒蛋」事件，衛生單位抽驗發現，被點名下架的9項蛋品竟全數來自同一牧場，卻以不同品牌、不同價格在市場流通。1顆雞蛋，在產地可能僅值數元，但進入通路後，有的1盒賣50元，有的甚至上看百元。蛋農直言，此一事件揭露雞蛋價格不僅取決於品質，更深受流通結構與市場權力分配影響，形成消費者難以看透的「價格迷霧」。

陽光行動／一張圖看懂雞蛋價差 產地到批發為何差9.5元

台灣一年雞蛋產量約89.4億顆，市場規模逼近280億元，國人平均每人每年食用382顆雞蛋。作為日常餐桌上不可或缺的基礎食材，雞蛋價格的波動不僅牽動民生，更屢屢成為社會高度關注的議題。

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價

為擺脫包銷制度束縛，愈來愈多蛋農投入自產自銷，發展品牌雞蛋，掀起一波「雞蛋革命」。透過調整飼養方式、優化飼料配方，並建立自有銷售通路，不僅成功拉高蛋價、提升獲利，也逐步開拓高價品牌蛋的新藍海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。