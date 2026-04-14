陽光行動／雞蛋買貴了嗎？內行人揭同1牧場不同價秘密

去年彰化爆發芬普尼「毒蛋」事件，衛生單位抽驗發現，被點名下架的9項蛋品竟全數來自同一牧場，卻以不同品牌、不同價格在市場流通。1顆雞蛋，在產地可能僅值數元，但進入通路後，有的1盒賣50元，有的甚至上看百元。蛋農直言，此一事件揭露雞蛋價格不僅取決於品質，更深受流通結構與市場權力分配影響，形成消費者難以看透的「價格迷霧」。

「芬普尼蛋事件，揭開了產業的秘密。」彰化蛋農陳秋池說，同一牧場的雞蛋，經蛋商以不同品牌包裝後，在超市通路可能落在50元，也可能賣到100元，「這就是蛋商與通路之間的商業操作」。

陳秋池表示，盒裝雞蛋的最終售價，多由通路上架費與抽成比例決定，而非單純反映品質差異；若消費者未仔細檢視溯源標示，往往難以辨識不同品牌其實來自同一牧場。

「這正凸顯蛋品市場的結構性問題」。陳秋池說，為擺脫價格受制於人的困境，他選擇自創品牌，從飼養、洗選、包裝到銷售採一條龍控管，試圖讓品質與價格之間建立更直接的對應關係。至於消費端，他建議民眾只能多看、多比較，或建立對特定品牌的信任，在資訊不對稱的市場環境中降低風險。

南部1名曾姓蛋商則指出，雞蛋離開牧場後，一旦進入洗選體系，確實會增加洗選、分級、噴印、運輸與包裝等成本，但價格出現明顯落差的關鍵，往往不在生產端，而在後端的品牌操作與通路結構。「售價反映的，不只是成本，而是誰有能力進入通路、誰有能力說故事」。

儘管部分業者認為，即使來自同一牧場，若採用不同飼料配方或飼養方式，仍可能產生成本差異。但台東蛋農卓基文說，實務上在同一蛋雞場進行差異化飼養並不容易，主要受限於飼料投放與管理難度，像他自己的牧場，也就只有是否添加胡蘿蔔素的差異，生產不同蛋黃顏色的雞蛋。

卓基文進一步表示，農產品價格本就由市場機制決定，目前沒有定價規範，只要消費者願意購買，價格怎麼定是市場機制。但他也建議，消費者可透過掃描產品上的QR code，了解雞蛋來源與飼養方式，例如一般籠飼、有機或放牧等，再自行判斷售價是否合理。

卓基文同時建議，優先選購具「TAP產銷履歷農產品標章」的蛋品。該標章制度相對嚴謹，從飼養、生產到販售皆有完整紀錄與規範，資訊公開透明，有助消費者查詢與辨識來源。

針對此次下架的9項蛋品來源相同、售價卻不同，農業部畜牧司長李宜謙對此表示，此為通路業者與供應商之間的商業協議，政府予以尊重。