陽光行動／一張圖看懂雞蛋價差 產地到批發為何差9.5元

台灣一年雞蛋產量約89.4億顆，市場規模逼近280億元，國人平均每人每年食用382顆雞蛋。作為日常餐桌上不可或缺的基礎食材，雞蛋價格的波動不僅牽動民生，更屢屢成為社會高度關注的議題。

台灣雞蛋產銷體系長期建立在「包銷制」之上。半世紀以來，不論雞蛋大小、重量與品質，均由盤商透過大運輸業者向蛋農收購，價格則由蛋商公會主導產地價與批發價，蛋農只負責生產，不管銷售。在此制度下，產地價與批發價之間長期存在每台斤約9.5元的價差，也成為蛋農與蛋商之間反覆角力的焦點。

至於這9.5元價差究竟如何形成？蛋行業者林天仁說，雞蛋自牧場出貨後，首先需負擔運輸成本，每台斤約增加3元；運送至盤商集貨後，扣除運費，盤商利潤每斤僅約2至3元，「靠的是幾千箱出貨的規模經濟」；其餘的4至5元的，則屬於零售通路利潤，或餐飲通路的業務價格空間。

林天仁表示，消費者看到產地價一斤30元、零售賣40元，就以為蛋行一斤賺10元，其實中間包含運輸、盤商集貨與配送等成本。他說，零售蛋行多以「批發價再減4到5元」進貨，「一斤就賺這幾塊錢」，還得承擔破損風險，「破1顆蛋就可能吃掉整斤利潤」，所以雞蛋算是薄利商品，不少雜糧行兼賣，主要作為「引流商品」，帶動其他品項銷售。