聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

聯合報／ 記者吳淑君李柏澔楊惠琪
台灣雞蛋產銷體系長期存在供需失調問題，導致蛋價波動劇烈，農民與消費者雙輸。 記者余承翰／攝影
台灣雞蛋產銷體系長期存在供需失調問題，導致蛋價波動劇烈，農民與消費者雙輸。 記者余承翰／攝影

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

十五年前農委會新聞稿寫著，「為改善包銷制度等缺失，未來重點工作為推動雞蛋分級計價制度、協助區域小型洗選集貨場…」。雞蛋分級的計價制度曾經曇花一現，其他的，應該是不了了之。

二○二三年全台蛋荒，蛋價一斤飆破百元，貴到讓人買不下手，隔年蛋價慘跌，換蛋農跳腳；台灣家禽統計手冊指出，二○二四年蛋雞產業「量增價跌」，產值較前一年大減五十八億元，成為家禽產業中少數明顯衰退項目，若無法建立精準的產銷預警與協調機制，蛋價劇烈波動與產業獲利不穩情況，恐將反覆上演。

監察院、台灣家禽統計手冊示警，政府充耳不聞；去年彰化「毒蛋」案，今年高雄春捲集體中毒事件，一個是洗選蛋，一個是傳統散裝箱蛋，兩大通路接連出事；雞蛋產量大玩數字遊戲，更是公開的祕密，連蛋農自己都不信的產蛋量，政府說雞蛋供應平穩時，大家應反問「真的嗎？」

讓人憤怒的是，蛋商為維持供貨穩定，調蛋、混蛋運作是常有的事，民眾花高價買的嚴選品牌，很有可能是混蛋「冒牌貨」，政府睜隻眼閉隻眼，溯源標籤恐早已失能。

雞蛋分級計價在國際上已是行之有年的成熟制度，農業部也說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級，七月將上路的新制，洗選蛋市占率可望從四成提高至七成以上，洗選蛋成本每斤增加十元，但產銷「體質」不先改善，「混蛋」不先根除，漲價和可能吃到冒牌貨的雙重打擊，消費者難以忍受。農業部怎能置身事外？

監察院 農委會 農業部 雞蛋

延伸閱讀

陽光行動／打破包銷 學者：蛋業升級需蛋價分級

陽光行動／蛋價揭祕…同場不同價 「混蛋」又難防

陽光行動／管控失靈…混蛋溯源形式化 無助食安

蛋價每台斤漲3元連兩週上漲 公會：清明後生產調節

相關新聞

陽光行動／蛋價揭祕…同場不同價 「混蛋」又難防

去年彰化發生芬普尼「毒蛋」，引發恐慌，問題蛋來源是洗選蛋；近日高雄出現春捲集體中毒案，檢出的沙門氏菌指向疑似雞蛋釀禍，來源是散裝箱蛋。國內雞蛋兩大通路接連出事，產業結構性問題浮上檯面。聯合報採訪團隊直擊蛋雞養雞場，揭開蛋價運作真相，把產業界的祕密一次攤在陽光下。

陽光行動／管控失靈…混蛋溯源形式化 無助食安

農業部為強化食安與溯源管理，預告自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，新制上路後，洗選蛋的市占率將從四成提高至七成以上，但產業界質疑，洗選過程「混蛋」難免，溯源制度流於形式，食安能安嗎？

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價

為擺脫包銷制度束縛，愈來愈多蛋農投入自產自銷，發展品牌雞蛋，掀起一波「雞蛋革命」。透過調整飼養方式、優化飼料配方，並建立自有銷售通路，不僅成功拉高蛋價、提升獲利，也逐步開拓高價品牌蛋的新藍海。

陽光行動／打破包銷 學者：蛋業升級需蛋價分級

台灣的蛋價制度，蛋農、蛋商間的天秤始終傾斜。學者指出，如果不想被包銷制綑綁，共組合作社等與大型通路簽約，會是解方之一，也有學者認為，產業要提升，雞蛋分級計價制度就得做，而且必須要做。農業部則說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級。

陽光行動／虛報產蛋量 同業間爾虞我詐打心理戰

日前農業部公布的雞蛋日產量約為十二萬六千箱，但同時間中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，數字兜不攏，蛋農之間還會打「心理戰」，有時隱匿減產，有時刻意高報產量，更有蛋農說，台灣的雞蛋統計數字，永遠都不會是真的。蛋價漲不漲看供需，但亂報的蛋產量如何拿來衡量供需？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。