陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

十五年前農委會新聞稿寫著，「為改善包銷制度等缺失，未來重點工作為推動雞蛋分級計價制度、協助區域小型洗選集貨場…」。雞蛋分級的計價制度曾經曇花一現，其他的，應該是不了了之。

二○二三年全台蛋荒，蛋價一斤飆破百元，貴到讓人買不下手，隔年蛋價慘跌，換蛋農跳腳；台灣家禽統計手冊指出，二○二四年蛋雞產業「量增價跌」，產值較前一年大減五十八億元，成為家禽產業中少數明顯衰退項目，若無法建立精準的產銷預警與協調機制，蛋價劇烈波動與產業獲利不穩情況，恐將反覆上演。

監察院、台灣家禽統計手冊示警，政府充耳不聞；去年彰化「毒蛋」案，今年高雄春捲集體中毒事件，一個是洗選蛋，一個是傳統散裝箱蛋，兩大通路接連出事；雞蛋產量大玩數字遊戲，更是公開的祕密，連蛋農自己都不信的產蛋量，政府說雞蛋供應平穩時，大家應反問「真的嗎？」

讓人憤怒的是，蛋商為維持供貨穩定，調蛋、混蛋運作是常有的事，民眾花高價買的嚴選品牌，很有可能是混蛋「冒牌貨」，政府睜隻眼閉隻眼，溯源標籤恐早已失能。

雞蛋分級計價在國際上已是行之有年的成熟制度，農業部也說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級，七月將上路的新制，洗選蛋市占率可望從四成提高至七成以上，洗選蛋成本每斤增加十元，但產銷「體質」不先改善，「混蛋」不先根除，漲價和可能吃到冒牌貨的雙重打擊，消費者難以忍受。農業部怎能置身事外？