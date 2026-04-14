聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／虛報產蛋量 同業間爾虞我詐打心理戰

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔葉冠妤許俊偉吳淑君／專題報導

日前農業部公布的雞蛋日產量約為十二萬六千箱，但同時間中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，數字兜不攏，蛋農之間還會打「心理戰」，有時隱匿減產，有時刻意高報產量，更有蛋農說，台灣的雞蛋統計數字，永遠都不會是真的。蛋價漲不漲看供需，但亂報的蛋產量如何拿來衡量供需？

蛋價漲價，常會看到理由是供不應求，反之則是供過於求。蛋農陳秋池說，官方統計的雞蛋產量與實際市場狀況存在明顯落差，難以精準反映供需。

他指出，日前農業部公布的日產量約為十二萬六千箱，每箱兩百顆蛋，但中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，「同一時間出現不同數字，顯示統計本身就存在誤差」。

他說明，雞蛋產量主要由養雞協會向各縣市蛋農詢問後彙整回報，仰賴蛋農口頭申報，難免出現偏差，「數字一定不會準」，目前僅能作為區間參考，約七至八成可信度。

當蛋雞場確診禽流感、產量大幅下滑時，蛋農往往不敢如實申報，主要是擔心引發防疫通報與撲殺風險。「如果原本一天兩百箱，感染後剩十箱，誰敢照實報？一報就等於承認出問題，可能面臨撲殺壓力」。

除了隱匿減產，也存在刻意「高報產量」的現象。近年蛋價低迷、產業獲利不佳，部分蛋農基於競爭與市場心理，可能將實際產量一百箱報為一百五十箱，這種行為在同業間帶有「心理戰」意味，意圖影響市場判斷，進一步壓低他人投產意願。

另外有蛋農說，台灣有很多禽流感的疫情存在，但是沒有人會通報，為什麼要通報？一旦通報政府會來查，要被撲殺，還要被禁養，等放哨兵雞，確定檢測安全才可以復養。政府補助不到一半，且雞得了禽流感牠不一定會全死，牠可能死了三分之一，還有三分之二可以繼續拚，為什麼不拚？

業界很多人都超養，實際養的蛋雞比登記的數量多，所以全台雞蛋產量十二點六萬箱是被低估的數字。為什麼很多雞農超養？一來要有一定規模才會賺錢，必須有經濟效益；二來是畜牧場登記規模雖受限，但實際上籠子可以塞進更多隻雞，所以產蛋箱數跟實際在產數，根本就兜不起來，台灣的雞蛋統計數字永遠都失真，這早已經是公開但又不能說的祕密。

農業部 雞蛋

延伸閱讀

蛋價每台斤漲3元連兩週上漲 公會：清明後生產調節

網通股集體被低估？智邦營收飆新高 專家指「法拉利被困車陣」：交換器才是真關鍵

追查春捲中毒案 高雄市府鎖定中小型蛋商

廚餘養豬年底落日 今年已查獲12件違規

相關新聞

陽光行動／蛋價揭祕…同場不同價 「混蛋」又難防

去年彰化發生芬普尼「毒蛋」，引發恐慌，問題蛋來源是洗選蛋；近日高雄出現春捲集體中毒案，檢出的沙門氏菌指向疑似雞蛋釀禍，來源是散裝箱蛋。國內雞蛋兩大通路接連出事，產業結構性問題浮上檯面。聯合報採訪團隊直擊蛋雞養雞場，揭開蛋價運作真相，把產業界的祕密一次攤在陽光下。

陽光行動／管控失靈…混蛋溯源形式化 無助食安

農業部為強化食安與溯源管理，預告自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，新制上路後，洗選蛋的市占率將從四成提高至七成以上，但產業界質疑，洗選過程「混蛋」難免，溯源制度流於形式，食安能安嗎？

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價

為擺脫包銷制度束縛，愈來愈多蛋農投入自產自銷，發展品牌雞蛋，掀起一波「雞蛋革命」。透過調整飼養方式、優化飼料配方，並建立自有銷售通路，不僅成功拉高蛋價、提升獲利，也逐步開拓高價品牌蛋的新藍海。

陽光行動／打破包銷 學者：蛋業升級需蛋價分級

台灣的蛋價制度，蛋農、蛋商間的天秤始終傾斜。學者指出，如果不想被包銷制綑綁，共組合作社等與大型通路簽約，會是解方之一，也有學者認為，產業要提升，雞蛋分級計價制度就得做，而且必須要做。農業部則說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級。

陽光行動／虛報產蛋量 同業間爾虞我詐打心理戰

日前農業部公布的雞蛋日產量約為十二萬六千箱，但同時間中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，數字兜不攏，蛋農之間還會打「心理戰」，有時隱匿減產，有時刻意高報產量，更有蛋農說，台灣的雞蛋統計數字，永遠都不會是真的。蛋價漲不漲看供需，但亂報的蛋產量如何拿來衡量供需？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。