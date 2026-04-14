陽光行動／包銷定價 蛋農爭不過蛋商

台灣雞蛋產銷長期建立在「包銷制」，養雞協會去年不滿風災造成蛋量減少，蛋價應該要上漲，蛋商公會卻凍漲，造成蛋農損失，決定拿回產地蛋價主導權，報價權之爭以蛋農失利告終。蛋農說，即使產地價被壓低，批發端也未必跟著降價，消費者沒受益。蛋商公會說，報價都是依循市場機制。

五十年來，雞蛋不論大小、重量與品質，全數由盤商透過大運輸業者向蛋農收購，蛋商公會主導產地價與批發價，蛋農只負責生產，不管售價，這就是包銷制。

養雞協會於去年一度改由蛋農自行報價，市場出現「雙軌報價」。蛋農林一兩表示，不配合蛋商，他就不來載，幾乎是死規則。蛋價不只受蛋商公會影響，市場背後還有一隻「看不見的手」，農業部會干預。

且包銷制從未真正落實，價格不好時，蛋商直接「放場」不收蛋，即使產地價被壓低，批發端也未必降價，最終消費者也沒因此受益。

彰化蛋農陳秋池說，蛋商握有收購量主導權，若堅持用養雞協會的價格，他可能只收一半。雞蛋天天產出、無法久放，只能回頭拜託蛋商來收，蛋農在價格談判中幾乎沒有籌碼。

蛋行業者林天仁指出，雞蛋自產地交由盤商集貨配送起，即產生每台斤約三元運輸成本，加上盤商約二至三元利潤，形成產地與批發間的基本價差；進入零售端後，雖有每斤約四至五元利潤空間，但須吸收破損、人工與租金等成本。

消費者看到產地價一斤三十元、零售賣四十元，就以為蛋行一斤賺十元，其實一箱蛋約二十斤，扣除運費後，盤商每箱僅賺四十到五十元，換算每斤約二至三元，破一顆蛋就可能吃掉整斤利潤。

國內蛋價長期由台北市蛋商公會主導，理事長林天來強調，報價都是依循市場機制，不是理事長說了算，缺蛋就漲價，剩蛋過多當然就降價，去年底連漲三次，也沒有蛋農抱怨，降價卻罵得要死。

林天來表示，目前每天產量約十三點七萬箱，儘管國人吃蛋數量增加，但「超養」問題嚴重，前幾年台南新增許多蛋雞場，新增數百萬隻蛋雞投入生產，如果再不減養，遇到雞蛋銷售淡季，價格一定崩盤。

包銷制短期內難以改變，因國內多為小規模蛋雞場，仍需仰賴通路銷售，某種程度是互相分擔風險。不過，包銷並非照單全收，若品質不佳、下游客戶投訴，自然會減收。