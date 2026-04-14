聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／包銷定價 蛋農爭不過蛋商

聯合報／ 記者楊惠琪李柏澔葉冠妤許俊偉吳淑君／專題報導
台灣一天產蛋量多少？是個謎，連蛋農都說，統計數字可信度只有七、八成。記者黃仲裕／攝影
台灣一天產蛋量多少？是個謎，連蛋農都說，統計數字可信度只有七、八成。記者黃仲裕／攝影

台灣雞蛋產銷長期建立在「包銷制」，養雞協會去年不滿風災造成蛋量減少，蛋價應該要上漲，蛋商公會卻凍漲，造成蛋農損失，決定拿回產地蛋價主導權，報價權之爭以蛋農失利告終。蛋農說，即使產地價被壓低，批發端也未必跟著降價，消費者沒受益。蛋商公會說，報價都是依循市場機制

五十年來，雞蛋不論大小、重量與品質，全數由盤商透過大運輸業者向蛋農收購，蛋商公會主導產地價與批發價，蛋農只負責生產，不管售價，這就是包銷制。

養雞協會於去年一度改由蛋農自行報價，市場出現「雙軌報價」。蛋農林一兩表示，不配合蛋商，他就不來載，幾乎是死規則。蛋價不只受蛋商公會影響，市場背後還有一隻「看不見的手」，農業部會干預。

且包銷制從未真正落實，價格不好時，蛋商直接「放場」不收蛋，即使產地價被壓低，批發端也未必降價，最終消費者也沒因此受益。

彰化蛋農陳秋池說，蛋商握有收購量主導權，若堅持用養雞協會的價格，他可能只收一半。雞蛋天天產出、無法久放，只能回頭拜託蛋商來收，蛋農在價格談判中幾乎沒有籌碼。

蛋行業者林天仁指出，雞蛋自產地交由盤商集貨配送起，即產生每台斤約三元運輸成本，加上盤商約二至三元利潤，形成產地與批發間的基本價差；進入零售端後，雖有每斤約四至五元利潤空間，但須吸收破損、人工與租金等成本。

消費者看到產地價一斤三十元、零售賣四十元，就以為蛋行一斤賺十元，其實一箱蛋約二十斤，扣除運費後，盤商每箱僅賺四十到五十元，換算每斤約二至三元，破一顆蛋就可能吃掉整斤利潤。

國內蛋價長期由台北市蛋商公會主導，理事長林天來強調，報價都是依循市場機制，不是理事長說了算，缺蛋就漲價，剩蛋過多當然就降價，去年底連漲三次，也沒有蛋農抱怨，降價卻罵得要死。

林天來表示，目前每天產量約十三點七萬箱，儘管國人吃蛋數量增加，但「超養」問題嚴重，前幾年台南新增許多蛋雞場，新增數百萬隻蛋雞投入生產，如果再不減養，遇到雞蛋銷售淡季，價格一定崩盤。

包銷制短期內難以改變，因國內多為小規模蛋雞場，仍需仰賴通路銷售，某種程度是互相分擔風險。不過，包銷並非照單全收，若品質不佳、下游客戶投訴，自然會減收。

機制 雞蛋

延伸閱讀

蛋價每台斤漲3元連兩週上漲 公會：清明後生產調節

茶葉蛋一顆賣6元⋯美廉社竟用「高價紅殼蛋」煮 網驚：太佛了

多力多滋漲近50% 消費者吃不消 百事零食降價搶救買氣

追查春捲中毒案 高雄市府鎖定中小型蛋商

相關新聞

陽光行動／蛋價揭祕…同場不同價 「混蛋」又難防

去年彰化發生芬普尼「毒蛋」，引發恐慌，問題蛋來源是洗選蛋；近日高雄出現春捲集體中毒案，檢出的沙門氏菌指向疑似雞蛋釀禍，來源是散裝箱蛋。國內雞蛋兩大通路接連出事，產業結構性問題浮上檯面。聯合報採訪團隊直擊蛋雞養雞場，揭開蛋價運作真相，把產業界的祕密一次攤在陽光下。

陽光行動／管控失靈…混蛋溯源形式化 無助食安

農業部為強化食安與溯源管理，預告自今年七月一日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋，新制上路後，洗選蛋的市占率將從四成提高至七成以上，但產業界質疑，洗選過程「混蛋」難免，溯源制度流於形式，食安能安嗎？

陽光行動／供需失調蛋價震盪 農民、消費者雙輸

一顆在產地僅值二至三元的雞蛋，你買到的是多少錢？台灣雞蛋產銷體系，建立在「包銷制」長達半世紀，監察院多次糾正農業部，指該制度使蛋農無法涉足消費市場，難掌握產銷狀況，導致蛋價暴起暴落，供需失調，農民與消費者雙輸。

陽光行動／自產自銷 品牌蛋自抬身價

為擺脫包銷制度束縛，愈來愈多蛋農投入自產自銷，發展品牌雞蛋，掀起一波「雞蛋革命」。透過調整飼養方式、優化飼料配方，並建立自有銷售通路，不僅成功拉高蛋價、提升獲利，也逐步開拓高價品牌蛋的新藍海。

陽光行動／打破包銷 學者：蛋業升級需蛋價分級

台灣的蛋價制度，蛋農、蛋商間的天秤始終傾斜。學者指出，如果不想被包銷制綑綁，共組合作社等與大型通路簽約，會是解方之一，也有學者認為，產業要提升，雞蛋分級計價制度就得做，而且必須要做。農業部則說，洗選溯源就是在為雞蛋做分級。

陽光行動／虛報產蛋量 同業間爾虞我詐打心理戰

日前農業部公布的雞蛋日產量約為十二萬六千箱，但同時間中華民國養雞協會統計卻達十三萬九千箱，數字兜不攏，蛋農之間還會打「心理戰」，有時隱匿減產，有時刻意高報產量，更有蛋農說，台灣的雞蛋統計數字，永遠都不會是真的。蛋價漲不漲看供需，但亂報的蛋產量如何拿來衡量供需？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。