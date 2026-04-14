印度移工引進與否 卓榮泰揭三項要點

有關引進印度移工議題，行政院長卓榮泰說明三項要點。第一，國內產業需要移工來增加產能是事實；第二，政策主張分散市場，所以勞動部也會到南向國家去設點，直接引進移工；第三，引進哪一國移工，端視產業需求，並且雙方政府也要在履約時能達成一致。

卓榮泰14日赴立法院進行總質詢備詢。

立委廖先翔質詢問及，近日有關社會熱議引進印度移工，產業界是否曾提過希望印度移工進來？經濟部長龔明鑫回應，沒有，不過事實上，印度很多科技人才，現在是在台灣的；至於企業界，移工對他們來講就是一個投入，只要適當的政策，業界都會支持，不會看是哪一國人。

廖先翔建議，擴大引進現有的菲律賓、越南、印尼、泰國等移工，也可以因應缺工。

對此，卓榮泰說明，第一，國內產業需要外籍移工來增加產能，這是事實。第二，政府的政策一向都是主張多元市場、分散市場，所以勞動部也會到南向國家去設點，直接引進移工。第三，引進哪一國的移工，要看業界有沒有特定需求；如果有的話，雙方政府也要在履約時能達成一致。

廖先翔問及，此次為什麼會優先找印度移工？卓榮泰解釋，並不是優先找印度，而是分散來源、分散市場是既定政策。先前跟印度達成協議、簽訂MOU之後，送到國會來，大家也經過討論，當時討論並沒有任何負面或歧視的問題，因此接受開放移工。

卓榮泰表示，移工方面，政府都在把關，要經過行政手續完成了之後，才有可能引進。至於是否非印度移工不可，倘若從事比較低階工作，當然沒有技術問題；若符合中階技術人員資格，就必須通過一定的機制。引進移工有兩前提，第一是產業有需求，第二是要符合雙方政府規範。