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少子化外籍人力是必需？網揭引進印度移工殘酷真相：越南比較貴老闆只想壓低成本

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出移工爭議焦點應在於來源國選擇而非要不要引進，點出少子化下外籍勞力已是必需品。圖／聯合報系資料照片
網友指出移工爭議焦點應在於來源國選擇而非要不要引進，點出少子化下外籍勞力已是必需品。圖／聯合報系資料照片

印度移工議題持續延燒，有網友回文指出，討論焦點不該只停在「要不要移工」，而是「要哪裡來的移工」？

原PO回應前文指出，台灣面臨少子化問題，勞動力不足已成事實，因此「移工是必須要的」。但他也認為，是否要引進印度移工仍有討論空間。

他直言，如果單純問要不要移工，「當然要進」，原因在於市場仍需要相對低成本的人力，且以目前狀況來看，本地勞動力難以填補缺口。

部分網友認同這種「務實派」看法，認為問題核心在成本與供需，「能想到的理由是便宜」、「因為越南比印度貴」、「現在就缺工」、「台灣人哪這麼好請」，顯示不少人將移工視為經濟運作下的必要選項。也有人從國際比較切入，「日本：約增加151萬人」、「台灣：約增加26萬人」，認為台灣在外籍勞動力引進上並不算激進。

但另一派則對此說法不買單，質疑「缺工」其實是「低薪問題」的延伸，「不缺勞動力，缺的是奴工」、「老闆只會考慮壓低成本」、「太多外勞了 不要再外勞了」，認為企業過度依賴外籍人力，反而延緩產業升級。

此外，也有人將焦點放在來源國選擇與制度問題，「逃逸移工那麼多還要再引進」、「東南亞移工就用不完了，找印度？」，對政策方向提出質疑。

印度 移工

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