印度移工吵翻天！PTT鄉民提議「朝野一起下車」網嘆：缺工誰來解

印度移工議題持續發酵，從政策討論一路延燒成政黨攻防。有網友在PTT發文提出「既然大家都反對，不如一起下車」的想法，試圖為爭論找出口，但留言區卻顯示現實遠比想像複雜。

原PO指出，近期社群平台對印度移工議題爭論激烈，綠營指責是藍營提案通過，藍營則反批是綠營簽署MOU，雙方互相推責、僵持不下。他認為，既然「禁止印度移工」似乎已成共識，乾脆各方一起表態反對，讓政策直接下車，避免無止盡的政治口水戰。

部分網友認同這種「直接下車」的想法，認為與其互相指責，不如明確表態。「對呀，接下來誰開放就罵誰」、「只要宣布禁止印度勞工 民調馬上上漲 還不快做！」、「誰開放就幹誰」，反映出一種希望快速止血、用民意壓力讓政策轉向的聲音。也有人直言「這議題本來是朝野共識認為ok的」，認為現在爭議擴大只是政治操作。

但另一派則認為「下車」並非說停就停，背後牽涉產業與政策現實。「現在就缺工，執政黨不解決你要企業怎麼辦」、「勞動部長都為政策護航沒有要停止的意向，你說呢？」、「因為不想做可以不副署，這次有嗎？？」等留言，質疑政策已經在推進，並非單靠輿論就能逆轉。同時，政黨攻防仍是焦點，「藍白立委本來就同意」、「現在是民進党不想下車」、「還在說藍白怎樣怎樣的蠢死了」，顯示責任歸屬爭議仍未解。