吳思瑤2024年挺印度移工「勇敢上路」遭挖出！網酸：還敢甩鍋給藍白

印度移工議題持續延燒，近期又有網友翻出民進黨立委吳思瑤2024年的質詢內容，當時她談到開放印度移工政策，主張台灣面對國際競爭，應該讓政策「勇敢上路」。如今舊畫面再被拿出討論，也讓相關爭議再度在網路上發酵。

原PO貼出的是2024年3月6日的專題報告內容，主題為「我國開放印度移工對勞工市場衝擊」，質詢立委為吳思瑤。從節錄片段可見，吳思瑤當時表示，若從國家競爭力角度來看，台灣不只是在和時間賽跑，也是在和世界各國競爭，因此她表態支持政策推動。

她也以「以結婚為前提來交往」比喻MOU，強調這只是開始，後續仍要在過程中慢慢檢視生活習慣、價值觀及各項條件，並表示「我們讓一個好的政策勇敢地上路，你們在說明政策也要大聲講」。

部分留言認為，既然過去已有政治人物明確支持，就應正面回應，而非事後切割，像是「沒錯啊 kmt立委不要裝了 勇敢說出來」、「企業主也是人民」、「綠支持啊 叫你們藍白出來反啊 噗」；也有人用反諷方式點出政壇攻防，「那是藍白吳思瑤」。

另一派則對這段舊質詢內容反應強烈，質疑政治人物現在與過去說法是否出現落差，留言包括「企業需要干人民屁事」、「還敢甩鍋給藍白阿?」、「目前綠立委還是跳出來支持 然後政黑還在甩給藍白」、「那印度移工住她家吧 國際交流 台印友好」、「請不要迫害台灣人」。