快訊

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

警犬值勤中「收到全機場廣播」 所有工作人員跟乘客一起為牠慶生：真正國家英雄

布達佩斯之春：匈牙利選舉變天，馬札爾如何擊碎奧班的「非自由主義」神話？

聽新聞
0:00 / 0:00

吳思瑤2024年挺印度移工「勇敢上路」遭挖出！網酸：還敢甩鍋給藍白

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委吳思瑤2024年以結婚交往比喻MOU並支持印度移工政策勇敢上路的質詢遭翻出，再度引爆網友對於政黨甩鍋卸責與引進外勞的激烈論戰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤2024年以結婚交往比喻MOU並支持印度移工政策勇敢上路的質詢遭翻出，再度引爆網友對於政黨甩鍋卸責與引進外勞的激烈論戰。圖／聯合報系資料照片

印度移工議題持續延燒，近期又有網友翻出民進黨立委吳思瑤2024年的質詢內容，當時她談到開放印度移工政策，主張台灣面對國際競爭，應該讓政策「勇敢上路」。如今舊畫面再被拿出討論，也讓相關爭議再度在網路上發酵。

原PO貼出的是2024年3月6日的專題報告內容，主題為「我國開放印度移工對勞工市場衝擊」，質詢立委為吳思瑤。從節錄片段可見，吳思瑤當時表示，若從國家競爭力角度來看，台灣不只是在和時間賽跑，也是在和世界各國競爭，因此她表態支持政策推動。

她也以「以結婚為前提來交往」比喻MOU，強調這只是開始，後續仍要在過程中慢慢檢視生活習慣、價值觀及各項條件，並表示「我們讓一個好的政策勇敢地上路，你們在說明政策也要大聲講」。

部分留言認為，既然過去已有政治人物明確支持，就應正面回應，而非事後切割，像是「沒錯啊 kmt立委不要裝了 勇敢說出來」、「企業主也是人民」、「綠支持啊 叫你們藍白出來反啊 噗」；也有人用反諷方式點出政壇攻防，「那是藍白吳思瑤」。

另一派則對這段舊質詢內容反應強烈，質疑政治人物現在與過去說法是否出現落差，留言包括「企業需要干人民屁事」、「還敢甩鍋給藍白阿?」、「目前綠立委還是跳出來支持 然後政黑還在甩給藍白」、「那印度移工住她家吧 國際交流 台印友好」、「請不要迫害台灣人」。

印度 移工

延伸閱讀

00403A強碰千億00981A...主動式ETF內鬥？阿尼揭密：這1檔才是0050最強對手

100張0056時間地圖曝光！每月投入30000元只要9.2年…杉本揭配息再投入驚人複利

00919、0056、00891...別糾結誰更好！杉本：扮演不同角色不衝突

南亞科（2408）財報亮眼股價卻跳水？郭哲榮示警記憶體：利多不漲就是最大利空

相關新聞

少子化外籍人力是必需？網揭引進印度移工殘酷真相：越南比較貴老闆只想壓低成本

隨著台灣面臨少子化，印度移工引進成為熱議話題。網友分成兩派，部分認為引進低成本移工是經濟必須，另一些則質疑企業過度依賴外籍人力，認為應聚焦於提升本地勞動市場。

印度移工吵翻天！PTT鄉民提議「朝野一起下車」網嘆：缺工誰來解

印度移工議題引發激烈爭論，PTT上有網友呼籲朝野「一起下車」以避免無止盡的政治爭鬥。然而，部分網友指出，缺工現狀並非簡單解決，政策推進牽涉多重因素，責任歸屬之爭仍是焦點。

吳思瑤2024年挺印度移工「勇敢上路」遭挖出！網酸：還敢甩鍋給藍白

吳思瑤支持開放印度移工政策的過去發言被挖出，引發網路熱議。部分網友批評她現在的立場，指責其與先前言論不符，呼籲政壇應該正面回應相關政策。

缺工嚴重還要進印度移工？網轟老闆只愛便宜勞力：企業活不下去就淘汰

台灣引進印度移工的討論引發熱烈爭論，網友對於是否應增加外勞來源國意見分歧。部分人認為缺工問題迫在眉睫，必須引進更多移工，但另有聲音擔心這會加劇社會與治安風險。

印度移工來台引爭議 連賢明點出這個現實

日前勞動部指出今年有望引進首批印度移工，引發不少反彈聲浪。中經院院長連賢明14日在個人臉書上帖文指出，對於這種討論方式不敢苟同，台灣少子化已成事實，從他國找替代人力難以避免，不應該只憑個人印象討論公共政策。

民進黨政府引進印度移工 李明璇：2024選舉時賴清德要全面否認？

國內引進印度移工成為話題，北市國民黨參選人李明璇今早受訪表示，民進黨若覺得印度移工是好事，那為什麼2024選舉侯友宜提到時，賴清德要全面否認？整件事情都是民進黨打臉自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。