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缺工嚴重還要進印度移工？網轟老闆只愛便宜勞力：企業活不下去就淘汰

聯合新聞網／ 綜合報導
針對政府擬引進印度移工解決缺工危機，PTT網友引發激烈交鋒，一派認同少子化下必須填補勞動缺口，另一派則痛批此舉只爽到企業且衍生逃逸外勞與治安隱憂。（示意圖，取自unsplash）
針對政府擬引進印度移工解決缺工危機，PTT網友引發激烈交鋒，一派認同少子化下必須填補勞動缺口，另一派則痛批此舉只爽到企業且衍生逃逸外勞與治安隱憂。（示意圖，取自unsplash）

台灣是否應引進更多外籍移工，成社群討論焦點。有網友在PTT發文直言「移工已經夠多」，質疑為何還要新增來源國，尤其點名印度，引發兩派激烈交鋒，從缺工、產業結構到社會安全全面開戰。

原PO表示，台灣人口約2320萬人，現有印尼、越南、菲律賓等移工來源國人口已相當龐大，認為即便只有部分人口來台工作，也足以填補需求，質疑政府仍要引進印度移工的必要性。

他認為，移工增加主要受益者是企業，與一般民眾關聯不大，甚至主張「禁止企業增加移工」，並直言若企業無法生存應自然淘汰，整體態度偏向反對擴大引進。

部分網友認為，引進更多移工是現實選擇，背後原因與缺工問題密切相關，例如：「因為gdp比人民民生重要啊」、「便宜」、「沒人要做」、「台灣人自己不生小孩，斷了自己的勞動力」，也有人指出「人民不生小孩政府也只能進移工啊」、「缺工嚴重」，認為在少子化與產業需求下，引進外勞是不得不的政策工具；另有觀點提到國際競爭，「日韓跟著搶東南亞移工 就是不夠」，認為勞動力來源多元化是趨勢。

但也有一派網友對移工政策抱持高度疑慮，聚焦在社會與制度風險，留言指出「移工愈多 只是老闆賺錢愈多」、「用移工可以規避產業不升級」、「逃逸外勞那麼多還要再引進」，也有人直言「我很不喜歡那麼多移工」、「要便宜勞工」。部分討論甚至延伸至治安與社會衝突疑慮，以及政策責任歸屬，整體情緒較為負面與不信任。

印度 移工

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