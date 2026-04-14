印度移工來台引爭議 連賢明點出這個現實

日前勞動部指出今年有望引進首批印度移工，引發不少反彈聲浪。中經院院長連賢明14日在個人臉書上帖文指出，對於這種討論方式不敢苟同，台灣少子化已成事實，從他國找替代人力難以避免，不應該只憑個人印象討論公共政策。

針對勞動部規劃印度移工來台引起爭議，連賢明表示，對這種公共政策的討論不敢苟同；台灣少子化已是事實，人力不足必須從外國補充，但過去使用外籍人力比較少的日本韓國，現在都很積極和台灣搶東南亞的人力，從其他國家找尋人力已經是不可避免的。

連賢明指出，現在有多少印度工程師和印度學生在台灣，去科學園區和各大大學看看就知道，遠比大家想像的多。這些印度人在台灣對治安有沒有負面影響，警政署應該有數據，這些數據就沒有大家擔心的黑數，公布一下就知道印度居民對台灣治安影響，而不要只憑個人印象來討論公共政策。

其次，連賢明認為，國外都在搶印度的人力，矽谷到處都是印度工程師，也沒有聽說造成當地治安破壞，哪個國家因為風險很高排斥或禁止印度移工。呼籲外界理性討論公共政策。