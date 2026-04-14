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民進黨政府引進印度移工 李明璇：2024選舉時賴清德要全面否認？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市參選人李明璇說，鄭麗文主席到大陸去可以促進台灣經濟，反觀賴清德則是引進可能擾亂治安的10萬印度移工。記者邱書昱／攝影
國民黨北市參選人李明璇說，鄭麗文主席到大陸去可以促進台灣經濟，反觀賴清德則是引進可能擾亂治安的10萬印度移工。記者邱書昱／攝影

國內引進印度移工成為話題，北市國民黨參選人李明璇今早受訪表示，民進黨若覺得印度移工是好事，那為什麼2024選舉侯友宜提到時，賴清德要全面否認？整件事情都是民進黨打臉自己。

李明璇說，鄭麗文主席到大陸去可以促進台灣經濟，反觀賴清德則是引進可能擾亂治安的10萬印度移工。「如果印度移工對台灣是百分之百的好事，那當初2024年選舉侯友宜提時，賴清德要全面否認？」

她說，所以整件事情從頭到尾都是民進黨打臉民進黨，甩鍋給藍白，但是沒有看見社會當中，在經濟層面缺公需求和家長爸媽所擔心的問題。

另外，有關多次傳出民進黨要徵召的立委沈伯洋自曝，家族是北市「五分埔大地主」。李明璇說，聽起來是覺得和北市淵源很深、是加分的項目，「但如果說大地主是優勢，那只能說祖上積德，沈應該要拿出政見。」

不過，李明璇也酸，不要小看沈伯洋，民進黨支持者要對沈有信心，是認知作戰專家，也是抗中保台先鋒，手持小橘書就可以抵抗老共千軍萬馬，保持這個自信。

印度 移工

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