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年底引進千名印度勞工？藍怒批「民進黨只顧討好業者」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
今年底有機會引進首批一千名印度移工，反彈聲浪愈來愈大，勞動部長洪申翰昨表示，引進與否有兩個前提，包含企業端的需求以及印方執行方案能否符合我方的要求和把關。本報資料照
今年底有機會引進首批一千名印度移工，反彈聲浪愈來愈大，勞動部長洪申翰昨表示，引進與否有兩個前提，包含企業端的需求以及印方執行方案能否符合我方的要求和把關。本報資料照

今年底有機會引進首批一千名印度移工，反彈聲浪愈來愈大，勞動部長洪申翰昨表示，引進與否有兩個前提，包含企業端的需求以及印方執行方案能否符合我方的要求和把關。藍營則反嗆，引進移工成對資方來說成本變低當然很好，但政府應要求業者給予消費者回饋，否則只討好業者，外部成本變成全民負擔沒道理。

楊植斗說，基層的確有缺工問題和民生息息相關的餐飲業很難找到工讀生和正職業者要麻關門大吉，不然就只能漲價、幫員工調薪如果有成本較低的勞工可以選擇，開門作生意的大老闆們，都會欣然接受。

楊植斗說，民進黨為了討好企業，引進印度勞工，成本相對變低了，但消費者卻沒得到政府和企業的承諾，例如：營建業大量引進印度移工，房價是否也能適度降低，回饋揹房貸的年輕人；旅宿業引進印度移工當房務住宿是否該打個8折，讓國旅的價格更合理。

楊植斗直言，一項政策應該要讓多數國民受惠，但至今沒聽到政府和企業的承諾，目前看來引進印度移工，開心的只有大老闆們，而逃逸移工帶來的外部成本，則要整個社會一起負擔，「有這種道理嗎？」

印度 移工 勞動部

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