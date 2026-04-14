聽新聞
0:00 / 0:00

印度移工爭議 學者：限定產業 分階段試辦

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

政治大學勞工研究所名譽教授成之約指出，外來勞動力的引進不只是因應高齡化、少子等國家需求，也要評估其他國家在勞動力的競爭，例如日本、韓國、新加坡等，政府開拓更多移工來源國，對勞動力的引進都會是正面且有利的。

致理科大國貿系教授林國榮表示，引進移工國家過度集中在少數國家，當輸出國調整勞動力輸出政策時，容易造成勞動力供給中斷、引進成本上升，因此拓展移工來源國多元化，確實有必要。英語為印度官方語言之一，開放印度移工來台，跨國溝通成本較低，對於科技業特別重要。

盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其行蹤不明發生率及犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或同新加坡採限定產業引進，進而建立評估機制。中華民國就服工會榮譽理事長黃杲傑表示，如果沒有足夠的配套措施，引起百姓恐慌不意外。

印度 移工

延伸閱讀

印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

【重磅快評】先說謊後甩鍋 民進黨引進印度勞工得先抓漏

相關新聞

印度移工爭議 學者：限定產業 分階段試辦

專家表示，移工的引進不單是經濟需求，也要評估社會整體的接納態度。也有學者說，盤點目前開放引進印度移工的日本、新加坡，其犯罪率並未特別顯著，但為了去除國人的疑慮，或許可以分階段試辦，或學新加坡採限定產業引進。

印度移工爭議 藍：失聯移工問題多應先補強制度

勞動部長洪申翰日前證實，首批印度移工最快今年可能引進，國民黨立委昨指出，民進黨政府在二○二四年便與印度簽署ＭＯＵ（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、配套未完備情況下加速推動，如今更將責任推給在野黨，以上問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

反彈聲大 勞長：印度移工引進需符2前提

今年底有機會引進首批一千名印度移工，反彈聲浪愈來愈大，勞動部長洪申翰昨鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。工總表示，在缺工情勢下，移工來源能更多元都是好事，但民眾與在野黨關切的安全問題也需要兼顧。

印度比台灣安全？ Cheap酸「挺印勞」雙重標準：立場決定事實

為了解決台灣產業缺工問題，政府積極推動引進印度移工政策。然而，這項政策引發社會高度關注與兩極討論。近日，知名百萬網紅Cheap針對社群平台上出現一批力挺引進印度勞工的言論開砲，直指這些「勞權專家」為了支持政策，竟拿出印度官方數據與台灣比較，根本是「立場決定事實」。

批賴政府還在模糊焦點 王鴻薇發函勞動部要求說清引進印度移工的規畫

我國是否引進印度移工，引發各界憂心，勞動部長洪申翰稍早強調有2前提沒達到就無引進問題。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨政府在該議題上還在搞政治攻防，模糊焦點，因此她已發函勞動部，要求說明相關規畫，以及是否接受她要求中止引進的意見。

印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

勞動部長洪申翰日前鬆口今年有機會引進首批印度移工，隨即引起輿論炸鍋，也有民眾在公共政策網路參與平台連署要求立即終止引進計畫。洪申翰今於臉書表示，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能，印度引進與否也包含企業端對印度移工的需求、能否符合我方要求和把關等兩前提，否則就沒有所謂引進的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。