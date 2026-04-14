印度移工爭議 藍：失聯移工問題多應先補強制度

勞動部長洪申翰日前證實，首批印度移工最快今年可能引進，國民黨立委昨指出，民進黨政府在二○二四年便與印度簽署ＭＯＵ（合作備忘錄），在社會溝通不足、失聯移工問題未解、配套未完備情況下加速推動，如今更將責任推給在野黨，以上問題未改善前，國民黨團反對引進印度移工。

國民黨團副書記長王鴻薇表示，民進黨刻意以二○二四年六月立法院聯席委員會報告時間，混淆早於二月十六日即完成的ＭＯＵ簽署事實，企圖塑造「在野黨支持開放」的錯誤印象；公共政策網路參與平台連署要求立即中止引進計畫，人數突破三萬人，顯示社會對婦幼安全、治安與性平風險有高度疑慮，她要求行政院長卓榮泰親自說明，年底引進印度移工，如何回應社會疑慮。

立委林沛祥指出，台灣長期存在失聯移工與管理漏洞問題，政府不先補強制度，反而先擴大來源國，「就像房子漏水不補屋頂，反而再多接一條水管」，應暫緩推動。

立委黃建賓表示，面對民眾反彈，勞動部總說不要「刻板印象」，但根據印度官方二○二二年犯罪報告，針對女性的犯罪通報高達四十四萬五千二百五十六件，平均每小時五十一起，強姦案一年則超過三萬件。此外，官方資料顯示，全台目前失聯移工黑數高達九萬三千人，既有制度已經出現巨大破洞，政府連現有黑數都解決不了，如何保證新引進的印度移工不會再創新高？

民進黨立委林月琴則指出，台印勞務合作是為因應台灣高齡少子化、基層勞動力不足及移工來源過度集中等問題，當時國民黨立委也未反對引進，有人當時主張加快、補足配套，如今卻將政策形容為「洪水猛獸」，等同把政治問題操弄成情緒問題；民進黨團將持續要求勞動部針對產業人力需求、民眾關切及完整配套措施，進行評估與把關。