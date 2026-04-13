印度比台灣安全？ Cheap酸「挺印勞」雙重標準：立場決定事實

為了解決台灣產業缺工問題，政府積極推動引進印度移工政策。然而，這項政策引發社會高度關注與兩極討論。近日，知名百萬網紅Cheap針對社群平台上出現一批力挺引進印度勞工的言論開砲，直指這些「勞權專家」為了支持政策，竟拿出印度官方數據與台灣比較，根本是「立場決定事實」。

Cheap在臉書粉專中指出，近期Threads上出現一群「百工百業挺印勞」的聲音，甚至有人拿印度官方的性犯罪數據與台灣相比，藉此證明印度很安全。對此，Cheap直呼「笑死」，認為將已開發國家與開發中國家的數據直接對比，邏輯相當荒謬。

他分析，台灣的性犯罪數據看似較高，是因為「通報率高且定義寬廣」，只要是不舒服的行為都可能被歸類為性犯罪並列入統計。反觀印度，存在大量的「農村黑數」與「警察吃案」情況，受害者往往不敢通報，且只要通報多半是極為嚴重的性侵案件。「是要比啥？」Cheap質疑，這種數據上的落差根本無法客觀反映兩國的真實安全狀況。

為了凸顯這種比較的荒謬性，Cheap更舉例：「人口跟台灣差不多的布吉納法索，每年癌症死亡約1.4萬人，遠低於台灣的5萬人，難道布吉納法索的醫療就大於台灣？」

Cheap更進一步指出這群人的「雙重標準」。他回憶2020年疫情嚴峻時，藝人黃安曾引用統計數據稱「中國比美國安全」，當時這群人紛紛反嗆中國數據不可信；然而到了2026年，為了支持政府引進印勞的政策，這群人卻把印度的「官方數據」奉為圭臬，甚至不惜拿來貶低自己的國家。

「原來事實從來不是重點，立場才是。」Cheap犀利總結，並反問那些拿數據幫印度說話的人：「怎麼不親自去印度體驗一下，到底台灣安全還是印度安全？」

貼文曝光後引發共鳴，許多人在留言區表達對引進印度移工的擔憂：「路上一堆逃逸移工搞得基層雞飛狗跳都還沒解決，還要進印度？」、「為了慣老闆的便宜勞工，要全體人民承擔風險？」、「請神容易送神難，加拿大和澳洲已經是前車之鑑」。就連立場鮮明的媒體人周玉蔻（COCO姐）也曾表態反對此政策。不過，也有部分網友認為，台灣傳統產業面臨嚴重的缺工困境，適度開放移工有其必要性，但也呼籲政府需有完善的管理配套措施。