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批賴政府還在模糊焦點 王鴻薇發函勞動部要求說清引進印度移工的規畫

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照片
勞動部。圖／聯合報系資料照片

我國是否引進印度移工，引發各界憂心，勞動部洪申翰稍早強調有2前提沒達到就無引進問題。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨政府在該議題上還在搞政治攻防，模糊焦點，因此她已發函勞動部，要求說明相關規畫，以及是否接受她要求中止引進的意見。

洪申翰日前鬆口今年有機會引進首批印度移工，隨即引起輿論炸鍋，洪申翰今於臉書表示，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能，印度引進與否也包含企業端對印度移工的需求、能否符合我方要求和把關等兩前提，否則就沒有所謂引進的問題。

王鴻薇批評，民進黨政府在引進印度移工議題上，還在搞政治攻防模糊焦點，人民擔心的問題，根本沒有回應獲得解決，印度移工問題已經民怨沸騰，勞動部到現在都沒有正面回應，因此她已經發函要求勞動部，訊問是否中止引進印度移工，並且要求公開目前在引進印度移工上，勞動部所做的相關進度及細節。

王鴻薇發函要求勞動部在後天（4月15日）下班前提供相關資料，包含勞動部規畫管制措施方式為何？預估引進時間、數量，以及接洽單位為何？另外，也要勞動部說明，是否接受她要求中止引進印度移工的意見。

國民黨立委王鴻薇表示，民進黨政府在該議題上還在搞政治攻防，模糊焦點，因此她已發函勞動部，要求說明引進印度移工相關規畫。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇表示，民進黨政府在該議題上還在搞政治攻防，模糊焦點，因此她已發函勞動部，要求說明引進印度移工相關規畫。圖／取自王鴻薇臉書

印度 移工 洪申翰 勞動部 王鴻薇

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