印度移工掀論戰 勞長洪申翰指「有2項前提」：沒達成就沒有引進問題

近日引進印度移工與否引發熱議，勞動部長洪申翰13日說明，引進與否需要有兩個前提：第一，企業端對印度移工的需求；第二，印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關。若未能達成前提，則不會引進。

洪申翰在臉書表示，這幾天大家很關心印度移工的議題，他想跟大家做一點說明。首先，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能。這也是很多產業的期待。

洪申翰指出，「台印勞工MOU」在2024年二月簽署，年中送交立法院審查。當時的審查，是在不分黨派都參與且支持下通過。在這樣行政與立法的授權下，勞動部開始更進一步跟印方展開磋商。

洪申翰提到，在磋商中，台印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，勞動部是很審慎的把關，以及提出我方認為重要而必要的要求。

他強調，也因為這一份審慎，所以在MOU立法院審查通過後到現在，這快兩年不算短的時間，勞動部一直都在很慎重的把關中，絕對不是也不會冒進行事。

洪申翰表示，近來社會各種不同面向的聲音，勞動部都有密切關注。因此，他想跟大家報告，接下來的引進與否，需要有兩個前提：第一、企業端對印度移工的需求。第二、印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關。

洪申翰解釋，如果沒能達成這兩個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。