快訊

伊朗軍方回應川普海上封鎖 官媒暗示報復封鎖「淚之門」 海峽

土洋對作！外資反手砍161億元 台積電尾盤急拉、台股驚險收高39點

MacBook Neo免2萬、3款MacBook系列台灣開賣！國外MacBook Air竟降價5千

聽新聞
0:00 / 0:00

印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照

勞動部長洪申翰日前鬆口今年有機會引進首批印度移工，隨即引起輿論炸鍋，也有民眾在公共政策網路參與平台連署要求立即終止引進計畫。洪申翰今於臉書表示，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能，印度引進與否也包含企業端對印度移工的需求、能否符合我方要求和把關等兩前提，否則就沒有所謂引進的問題。

台灣、印度自2024年初簽訂台印勞工合作備忘錄（MOU），雙方也達成共識，首批將引進1000名印度移工，當時一度引發部分台灣人反彈。

洪申翰表示，台印勞工MOU在2024年中送交立法院審查，當時的審查是在不分黨派都參與且支持下通過，在這樣行政與立法的授權下，勞動部開始更進一步跟印方展開磋商。而在磋商中，台印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，勞動部是很審慎的把關，以及提出我方認為重要而必要的要求。

洪申翰強調，也因為這一份審慎，所以MOU在立法院審查通過後到現在，這快2年不算短的時間，勞動部是一直都在很慎重的把關中，絕對不是也不會冒進行事。

洪申翰指出，近來社會各種不同面向的聲音，勞動部都有密切關注，接下來的引進與否，需要有2個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。如果沒能達成這2個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。

印度 移工

延伸閱讀

引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

【重磅快評】先說謊後甩鍋 民進黨引進印度勞工得先抓漏

扛不住甩鍋在野？她曝引進印度移工脈絡…洪申翰想裝沒事？

相關新聞

印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

勞動部長洪申翰日前鬆口今年有機會引進首批印度移工，隨即引起輿論炸鍋，也有民眾在公共政策網路參與平台連署要求立即終止引進計畫。洪申翰今於臉書表示，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能，印度引進與否也包含企業端對印度移工的需求、能否符合我方要求和把關等兩前提，否則就沒有所謂引進的問題。

引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年可能引進，國民黨立法院黨團今天表示，現行制度未改善前，全面反對印度移工來台；行政院應...

藍反印度移工 綠酸：當時主張加快如今又當洪水猛獸

勞動部長洪申翰透露首批印度移工最快今年引進，引發反對聲浪，在野立委也有所質疑。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（13）天指出，政府已聽見各界聲音，也期待朝野好好把關、理性討論，互相批評大可不必；民進黨籍立院衛環委員會召委林月琴批評，有人當時主張加快，如今又當洪水猛獸。

引進印度移工掀全民焦慮！律師揭重點：台灣開的條件決定人才或問題

近期勞動部長洪申翰鬆口表示，今年有機會引進首批印度移工，引發社會高度關注與討論，不少民眾對治安與管理問題表達疑慮，甚至出現要求暫緩政策的聲音。在輿論延燒之際，律師張怡也在臉書分享自身觀察，從個人留學經驗切入，點出討論焦點可能被過度簡化。

引進印度移工引社會熱議 綠盼理性討論

勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年引進，引起社會討論及在野陣營質疑。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天受訪表示，政府有聽...

政府引進印度移工惹議 盧秀燕：任何政策都要尊重民意

針對引進印度移工引起民眾疑慮，台中市長盧秀燕上午受訪時說，任何政策都要跟民眾商量、尊重民意。台灣有缺工的問題，但是到底要怎麼解決，這樣的移工政策既然民眾有意見，她建議政府應該要聽取民眾意見，再來做最後的決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。