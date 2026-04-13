印度移工今年可望引進掀熱議 洪申翰：2前提沒達到就無引進問題

勞動部長洪申翰日前鬆口今年有機會引進首批印度移工，隨即引起輿論炸鍋，也有民眾在公共政策網路參與平台連署要求立即終止引進計畫。洪申翰今於臉書表示，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能，印度引進與否也包含企業端對印度移工的需求、能否符合我方要求和把關等兩前提，否則就沒有所謂引進的問題。

台灣、印度自2024年初簽訂台印勞工合作備忘錄（MOU），雙方也達成共識，首批將引進1000名印度移工，當時一度引發部分台灣人反彈。

洪申翰表示，台印勞工MOU在2024年中送交立法院審查，當時的審查是在不分黨派都參與且支持下通過，在這樣行政與立法的授權下，勞動部開始更進一步跟印方展開磋商。而在磋商中，台印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，勞動部是很審慎的把關，以及提出我方認為重要而必要的要求。

洪申翰強調，也因為這一份審慎，所以MOU在立法院審查通過後到現在，這快2年不算短的時間，勞動部是一直都在很慎重的把關中，絕對不是也不會冒進行事。

洪申翰指出，近來社會各種不同面向的聲音，勞動部都有密切關注，接下來的引進與否，需要有2個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。如果沒能達成這2個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。