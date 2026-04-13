引進印度移工掀熱議 藍：制度未改善前全面反對

勞動部長洪申翰說首批印度移工最快今年可能引進，國民黨立法院黨團今天表示，現行制度未改善前，全面反對印度移工來台；行政院應說明完整政策動機和產業需求來源，在逃逸移工問題有效解決前，不得擴大任何移工來源國。

洪申翰9日在立法院表示，首批印度移工最快今年可能引進，引起部分民眾關切治安是否受影響。勞動部指出，會充分評估與把關，不會躁進。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長林沛祥表示，國民黨團現階段全面反對引進印度移工政策，這不是情緒，也不是偏見，而是基於風險過高。

林沛祥說，台灣失聯移工問題嚴重，一直都沒解決，這代表制度設計有漏洞、管理困難，現已變成社會安全死角，但政府不是先補洞，而是繼續開門。他質疑，是真的缺人，還是缺更便宜、更好用的人力，他呼籲行政院長卓榮泰踩剎車，先聽清楚人民聲音。

林沛祥說，國民黨團提出3點主張，包括現行制度未改善前，全面反對印度移工來台；要求行政院立即說明完整政策動機和產業需求來源；在逃逸移工問題未有效解決之前，不得擴大任何移工來源國，舊的問題不解決，就不要再製造新問題。

國民黨團副書記長王鴻薇說，4月9日在公共政策網路參與平台上，超過3.2萬人以保護婦幼安全、社會治安與性平理由，要求政府不可引進印度移工；政府難道不該懸崖勒馬，不去面對問題、解決問題，消除社會疑慮，卻操作是在野黨開放印度移工。

國民黨立委王育敏認為，政府要引進印度移工，但到目前為止，配套措施不足，社會溝通沒到位，她要求行政院必須等到所有配套措施、社會溝通都能確保不會產生任何問題時，再談引進印度移工議題。

國民黨立委黃建賓認為，未來在推動勞動力引進時，不能只問企業缺多人少，要先問政府到底管不管得住，社會是否能夠承擔。